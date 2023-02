‘I KAD GUBE I KAD TUKU’! Torcida pozdravila igrače nakon debakla pa dobili sendviče od Dinama

Najveći derbi hrvatskog nogometa završio je bez nekih velikih problema s navijačima, Torcida je krenula prema Splitu, a kako će im biti do tamo teško je za predvidjeti, u Lici pada snijeg, a i bura nije za odbacit.

Iako su razočarali na terenu u visokom porazu od 4:0 i zalaganjem i borbenošću i idejama, na kraju igrači Hajduka su došli ispred onih zbog kojih se nogomet i igra navijača, koji su ih ipak pozdravili.

Torcida je očito primijetila kako na ovoj utakmici njihovi igrači nemaju što tražiti, a ipak bolje je biti velik u porazu i zapjevati; ‘I kad gube i kad tuku…’.

Lijepi potez Dinama

Inače navijači Hajduka imali su pravi malu epopeju dolaska do Zagreba, mnogi su zastali u Lici zameteni snijegom, a iste probleme će imati i na povratku kući.

🇭🇷 Hajduk Split fans on their way to Zagreb for the derby match against Dinamo todaypic.twitter.com/eLS74V0cdd

