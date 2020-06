I GREZDA SE OGLASIO O INCIDENTU: ‘Čolak me vrijeđao na nacionalnoj osnovi’!

Autor: N.M.

Nogometni klub Osijek je objavio očitovanje Erosa Grezde nakon što je jučer šakom udario igrača Rijeke Antonija Čolaka nakon utakmice polufinala Kupa u kojoj je Rijeka velikim preokretom s 3:2 prošla u finale. No po dobrom starom hrvatskom nogometnom običaju nakon glavna je priča suđenje Pajača na sinoćnjoj utakmici koje je izazavalo veliki revolt kod Osječana a što je eskaliralo fizičkim obračunom Grezde i Čolaka.

Očitovanje Grezde objavljeno na službenoj stranici NK Osijeka prenosimo u cijelosti:

Jako mi je žao što sam se našao u središtu medijske pozornosti, a posebno u kontekstu svega onoga što se prethodno događalo na terenu, za vrijeme utakmice s Rijekom. Svi smo, pa tako i ja, bili jako frustrirani činjenicom da smo kao sportaši oštećeni u dvoboju i uskraćeni za veliku pobjedu kojoj smo bili nadomak. Nije lako nama na travnjaku istrpiti nepravdu i ostati miran, a posebno kada te uz sve to netko vrijeđa i omalovažava. Kada je pritom još i riječ o grubom vrijeđanju na osobnoj i nacionalnoj osnovi, onda sam kao čovjek, prvenstveno, ali i kao sportaš posebno osjetljiv. Toga je bilo još tijekom same utakmice, a provokacije su uslijedile i po njezinu završetku, dok sam se sa svojim suigračima nalazio ispred klupskog autobusa, pored kojega je provocirajući prolazio protivnički igrač Čolak. Znači, cijelo vrijeme sam bio suočen s njegovim provokacijama. Živim u Hrvatskoj već jako puno godina, izvršavam sve svoje obveze i poreze plaćam ovdje te je zadnje što zaslužujem da me netko omalovažava i vrijeđa na nacionalnoj osnovi. Stoga ću u skladu s tim poduzeti sve odgovarajuće pravne korake da zaštitim svoju čast i ugled, pojasnio je Grezda.