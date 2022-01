I FRANCUZI NAPADAJU ĐOKOVIĆA: Ovo je izazvalo pažnju, a prijeti mu teška kazna

Novak Đoković uskoro će doznati svoju sudbinu u priči o ulasku u Australiju ili odlasku kući. Odluka u slučaju prvog tenisača svijeta pada u ponedjeljak po australskom, a u noći s nedjelje na ponedjeljak po australskom vremenu, s argumentima u kojima će se prvi tenisač svijeta pozivati na dobivenu medicinsku iznimku za nastup na Australian Openu, iako nije cijepljen protiv koronavirusa.

Đoković je tu iznimku dobio zbog ranije preboljenog koronavirusa, s informacijom da se to dogodilo sredinom prosinca. No, tu su i drugi aspekti u tom tijelu priče, na što je pozornost skrenuo poznati američki novinar Ben Rothenberg objavama na Twitteru, a sada su se na tu temu javili i iz Francuske.

Poznati sportski list L’Equipe je 18. prosinca dodijelio svoju nagradu naziva Šampion svih šampiona, pripala je Đokoviću, a on ju je primio i s njom pozirao nakon što je doznao za pozitivni test na koronavirus – ako je istina da se zaraza dogodila sredinom prosinca.

Ovakvo Đokovićevo ponašanje može ga skupo stajati u sporu čiji se zaključak čeka. Poziranje fotografima nakon pozitivnog testa na koronavirus moglo bi opteretiti svjetskog broja jedan, a tu su i fotografije na kojima nije sam, a nema masku, također u drugoj polovici prosinca, nakon testiranja.

Well…@lequipe, which named him the Champion of Champions for 2021, now reveals that ND took part in a photo shoot with the trophy in Belgrade on December 18th – two days after he took a test that turned out to be positive.https://t.co/W0HHxHV9En pic.twitter.com/jwMBBguFBP

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) January 8, 2022