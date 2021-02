HVALE GA, STIGLA DVA PRIZNANJA: Luka Modrić u sjajnom društvu

Kao i u puno ranijih nastupa u ovoj sezoni, Luka Modrić imao je važnu ulogu za Real Madrid i u novoj pobjedi svojeg kluba. Hrvatski reprezentativni kapetan bio je raspoložen u sredini terena u Realovoj pobjedi s 1:0 protiv Atalante u Bergamu u srijedu u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, za što je dobio pohvale i dva lijepa priznanja.

Između ostalog, Modrić se u dolasku do pobjede istaknuo asistencijom za pobjednički gol Ferlanda Mendyja u 86. minuti, što mu je pomoglo da se nađe u odabiru najbolje momčadi SofaScorea i u idealnoj postavi koju je objavila Uefa.

SofaScore je objavio najbolje u prvim utakmicama osmine finala. Modrić je s ocjenom 8,2 dobio svoje mjesto u sredini terena.

🌍 | Team of the Week

All of the Champions League Round of 16 1st-leg matches are over, so it's time for our highest-rated XI! 👇









Real Madrid lead the way with 3 players in our team, while there was little doubt about our Player of the Week – the magical Kylian Mbappé! 💫#UCL pic.twitter.com/pEK9xK65R2

— SofaScore (@SofaScoreINT) February 25, 2021