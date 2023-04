‘HVALA VAM OD SRCA ZA MENE STE NAJBOLJI NA SVIJETU’ Hezonja se zahvalio Beogradu nakon ovacija

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Toni Kukoč jedini je hrvatski košarkaš kojem je Beograd pljeskao, a bilo je to davne 1991. kada se legendarni Splićanin opraštao od Jugoplastike i krenuo put Italije.

32 godine kasnije Beograd je ponovno pljeskao jednom Hrvatu, a ovaj put riječ je o Mariju Hezonji. Dok su Kukoču pljeskali zbog njegove klase i kvalitete, Hezonja je dobio pljesak zbog izjave od prije 10 godina.

“Partizan? To je moja najdraža ekipa od svih ovdje, draža mi je i od Cibone. Ta atmosfera, navijači, to je luda kuća! A po radu su najpoznatiji na Balkanu. Bio bi to dobar potez, zašto ne? Ne zanima me što će tko misliti ili zamjerati, ovdje su nas košarkaše davno otpisali i ružno nas komentiraju” rekao je tada Dubrovčanin.





Ovacije i zahvala

Nakon susreta 20 tisuća navijača Partizana je ustalo na noge i zapljeskalo Hezonji koji je nakon susreta za Sportklub rekao: “Zna se kakav je teren ovdje, kakva je publika, kakva je ekipa, svaka im čast za doček mene, fanovima i cijelom klubu. Čestitam im još jedanput na tome kakvu sezonu igraju, želim im sve najbolje do kraja.”

Uz to je dodao: “Hvala im od srca svima, cijelom klubu, znam skoro sve u upravi i većinu igrača. Hvala im svima i sretno dalje.” Komentirao je i moguće igranje za Partizan.

“Bilo je glasina, ali nisam konkretno razgovarao ni sa Željkom (trenerom Obradovićem, op.a.) ni s nekim drugim u klubu, ali sigurno je bilo mogućnosti. A o navijačima, što više da kažem, za mene su Panathinaikos i Partizan najbolji na svijetu, to svi znaju.”

Za grčkog velikana je već nastupio, a hoće li ikad zaigrati za Partizan tek ćemo saznati. Dodajmo kako se u Beogradu susreo i s Acom Petrovićem te su razgovarali o reprezentativnom ljetu.