‘HVALA TI, PUTINE, NA SVEMU’: Rusi teroriziraju Ukrajinu, ali jedan lider ne zaboravlja Vladimira i njegovu pomoć

Poruka nije slučajna, poruka nije niti malo diplomatska, poruka je izravna i ima – težinu. Stiže ovih dana od strane katarskog emira, domaćina Svjetskog prvenstva, koji poručuje:

“Naši prijatelji iz Rusije pružili su nam veliku podršku u organizaciji predstojećeg Mundijala. Zahvalni smo vam i ponosni na ovu vezu. Suradnja će trajati do kraja Svjetskog prvenstva.”

Sheik Tamim bin Hamad Al Thani još je rekao i ovo:

“Jako sam sretan što vas vidim, predsjedniče. Hvala vam”.

Rusije neće biti u Kataru. Zadnji domaćin Mundijala završio je u kvalifikacijama iza Hrvatske, a u doigravanju je, zbog Putinove agresije, stigla – zabrana.

Isto tako Rusija neće nastupiti ni u kvalifikacijama za Euro 2024. Članovi UEFA-e su na Hvaru raspravljali o proceduri ždrijeba za kvalifikacije, a o ruskom izbacivanju krovna kuća europskog nogometa bila je jasna:

Qatar’s emir thanks Vladimir Putin for ‘great support’ over World Cup https://t.co/EDEuo8l1Kj

