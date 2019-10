HUMANITARNA AKCIJA: Evo kako možete doći do dresa u kojemu su igrali naši Vatreni

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras na Poljudu igra kvalifikacijsku utakmicu s Mađarskom. Počinje u 20:45, a možete ju pratiti na Novoj tv. No ako slučajno želite dres u kojemu su naši igrači nastupali protiv Mađara, to vam se može ostvariti uz pomoć humanitarne akcije kojoj se podržava rad zaklade “Vatreno srce.”

Uvijek ste sanjali imati na zidu dres s utakmice hrvatske reprezentacije? Želite imati dres u kojem su igrali Luka Modrić, Ivan Rakitić i ostale zvijezde hrvatske reprezentacije, a pritom još donirati novac u humanitarne svrhe? Imamo savršeno rješenje za vas! Sav prihod namijenjen je zakladi Vatreno srce – objavili su na HNS-u.

Naime, nakon utakmice s Mađarskom, svi dresovi igrača koji su bili u rosteru idu na aukciju za udrugu Vatreno srce koja pomaže djeci slabijeg imovinskog stanja. Riječ je o zakladi koju su prije desetak godina osnovali igrači i stručni stožer hrvatske nogometne reprezentacije, pod ravnanjem Slavena Bilića, kako bi pomagali djeci diljem Hrvatske. Zaklada već godinama jako uspješno djeluje na području Lijepe naše, a prošle godine je na donatorskoj večeri, na kojoj su sudjelovali i ‘Vatreni’, skupljeno više od 800.000 kuna.

👕 Dreaming about match worn and signed #Croatia shirt? Fancy @lukamodric10, @ivanrakitic, or any other Vatreni superstar on your wall? Here’s your chance!

❤️ All the proceeds go to Vatreno Srce Foundation! pic.twitter.com/N4TbJ8J5n4





