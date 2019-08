PRVI U HRVATSKOJ DONOSIMO! Za Manchester City i Šahtar ste čuli, ali tko su Atalančani?

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Odgovor na pitanje iz naslova najlakše je započeti drugim pitanjem – kakav nogomet igra Atalanta i hoće li Dinamo moći do bodova protiv kluba iz Bergama?

Bitna odrednica nogometnog stila kojem pripada Atlanta su klubovi s kojima se dotični klub natječe. Tu je već jasno da je Atalanta ozbiljan klub koji se ne šali i da će za pobjedu protiv njih trebati umijeće za koje vjerujemo da ga Nenad Bjelica ima.

Atalanta je klub u Italiji, smješten u njenom sjevernom, ekonomski razvijenom dijelu, u pokrajini Lombardiji, blizu granice sa Švicarskom.

Talijanski nogomet je uporan, zahtijeva budnost a temelji se na jakoj obrani. U Italiji sve počinje obranom (čuveni catenaccio) na kojoj se bazira razvoj igre prema naprijed. Ako uzmemo da se najmoderniji nogomet igra po principu čvrste obrane, faze tranzicije i faze napada, vidimo da su Talijani dobro shvatili samu suštinu nogometa. Treba li spominjati veličine koje su prošle talijanskim „Calcio”-om? Totti, Del Piero, Pirlo, Baggio? To su „central point players” ili „central field players” kojih u Italiji nikada nije nedostajalo. Isto je sa napadom, savršen je u svojoj svrsi – ubojit do krajnosti. Talijanski nogomet možda nije najbrži (tu će trebati tražiti rješenja za utakmicu)ali dinamike mu ne fali, on nastoji biti učinkovit. To je opet dobro jer znači da se prilagođava standardima današnjeg nogometa. Talijani primaju više pogodaka nego prije ali ih više i daju. Zato ne bi iznenadilo da utakmica bude otvorena i puna prilika, tim više što će oba tima tražiti bodove protiv ekipe koja je uz Manchester City i Šahtar na papiru – „najslabija”, “ona treća”.

Da se vratimo na taktiku. Atalanta igra u jednoj od „Liga Petice”. Pet je liga koje su najjače na svijetu. Atalanta igra u onaj u kojoj je Juventus, Fiorentina, Napoli, Roma, Milan, Inter iz Milana, Lazio, Parma, Udenese, Sampdoria…Dvije utakmice u sezoni. Kakav pedigre! Prošlu sezonu Atalanta je završila kao treća momčad talijanske 1. lige. Iza sebe su ostavili redom: Inter Milan, AC Milan, Romu, Torino, Lazio, Sampdoriju…Fiorentinu. Više golova su postigli nego što su ih primili – u 38 kola u plusu su 31 pogodak. U prosjeku kao da svaku utakmicu pobjeđuju s rezultatom 2-1! Protivničku mrežu su zatresli 77 puta, a iz svoje mreže loptu su vadili 46 puta.

U Ligu prvaka su se plasirali izravno kao treća momčad Italije zahvaljujući manje više konstantnoj igri tijekom čitave sezone i remiju u Torinu koji su odigrali sa Juvenstusom. Igrali su protiv Ronalda, Mandžukića, Dybale..

Atalanta je ovosezonski “Calcio” počela pobjedom u gostima protiv Spala 2-3. Gubila je Atalanta 2-0 ali je uz pogodak R. Gosensa (25), i dva pogotka svog novog napadača L. Muriela (28), došla do potpunog preokreta.



Golove primaju ali kako smo konstatirali, i daju – u prosjeku uvijek dva gola na jedan primljeni, što znači da su obzirom na primljeni broj golova u ovoj utakmici morali dati još jedan pogodak. Ali nisu, i zato se to zove „prosjek” koji mogu nadoknaditi u narednim utakmicama. Obzirom da su kasno startali u utakmicu, tek kod dva primljena gola, dolazimo do toga da je energija koju posjeduju da zabiju jedan gol više od protivnika, ista ona energija kojim su izašli iz rezultatskog ponora. To na umu treba imati stožer Dinama da bi mogao svojim igračima usaditi informaciju o Atalanti koja protiv Dinama dolazi igrati na bodove. S tom sviješću Modri se neće opustiti ali se ne smije dogoditi ni da budu prenapeti jer objektivno i Dinamo traži bodove protiv Atalante. Delikatna situacija.

Slika 1. Atalanta želi postići pogodak

Iz Sampdorije je 1996. godine za 90.00 eura otišao Filippo INZAGHI prema Juventusu a 1997. iz „Stare dame” prema AC Milanu za 11,88 milijuna eura. Vrijedio je za ono vrijeme basoslovnih 36,15 milijuna eura. Igrama se upisao u povijest i postao legenda. Danas u „Kraljici provincije” igra Mario Pašalić, dvadesetčetverogodišnji Hrvat, član nogometne reprezentacije rođen u Mainzu, u Atalantu je na posudbu došao iz Chelsea! Društvo u napadu mu čine već spomenuti Nijemac R. Gosensa (25) i Kolumbijac L. Muriela (28). Pašalić je stasao u GOŠK-u iz Kašel Gomilice i Hajduku iz Splita. Gosensa je došao iz nizozemskog Heraclesa, a Muriel iz Fiorentine (Firenca je blizu pa su se susjedi dogovorili). Prije Atalante igrao je i u klubu našeg bivšeg nogometaša Davora Šukera – Sevilli.

Obrana Atalante nešto je slabija od napada ali ne toliko. Primaju 0,97 pogotka po utakmici po čemu su peti u ligi. Protivniku dozvoljavaju 10,96 udaraca prema golu po utakmici što je najmanje u ligi. Ako brane šut izvana znači da većinu golova primaju kroz kombinatoriku protivničke momčadi i ako Bjelica pronađe najpropusnije dijelove Atalante, moći će pripremiti strategiju za postizanje gola. Atalanta obrambene zadatke primarno obavlja presingom na protivnički šut. Dio golova koje su primili otpada na penale (4) i autogolove (3). Skoro trećinu golova su primili iz odbijanaca (28,8%) što znači da imaju običaj pogubiti konce u obrani kada su pod pritiskom.

Slika 2. Obrana je ipak iznad prosjeka talijanske lige

„Atalanta je uzbudljiva i zabavna momčad” koja iza sebe ima uspješnu sezonu u jakoj europskoj ligi. Imaju atomski napad i slabiju obranu. Rezultatska i brojčana nepoklapanja bila su vidljiva kod Atalante u susretu 32. kola prošlogodišnje Serie A, kada je klub iz Begama igrao 0-0 protiv Empolija. Susret su počeli u formaciji 3-4-1-2 a usprkos velikom broju prilika nisu uspjeli postići pogodak. Atalanta slovi za klub koji voli preuzeti inicijativu i imati loptu u nogama. Tako je bilo i u ovome susretu. Probleme Empoliju u obrani stvarao je slovenski reprezentativac Josip Iličić (31) izvlačenjima iz napadačke linije prema sredini terena. Tim potezom Iličić je izvlačio zadnju liniju Empolija vani, prema sebi, čime bi se oslobodio prostor za ubadanje Kolumbijca D. Zapate (28) koji je na posudbu iz Sampdorije došao u Atalantu uz mogućnost otkupa 2020. godine. Cijena mu je skočila na 40 milijuna eura zbog spektakularne sezone. U 37 utakmica odigranih od koji su neke za Kolumbijca bile čudesne, Zapata je postigao 23 gola i 7 puta je asistirao.



Rezultat sa Empolijem pokazuje da su moguće utakmice kada lopta jednostavno neće u mrežu ali na slučajnosti ne treba graditi budućnost. Igraju “mandžukovski” nogomet sa visokim presingom na pokušaj protivničke momčadi u iznošenju lopte te na taj način vrše funkciju prve linije obrane prema svome golu.

Slika 3. Presing na obranu Empolija. Zadnja linija gostiju je široko raspoređena što igrač iz sredine

Slika 4. Igrači na sredini terena pokušavaju čim prije doći do lopte i što dalje moguće od svoga. Ideja je da se presingom na nepostavljenu igru prouzroči greška.

Strateg na klupi Atalante, Gian Piero Gasperini (61), momčad je posložio tako da se se sustav 3-4-1-2 u fazi obrane giba prema natrag u formiranim trokutima koji počivaju na potpori susjednih igrača. Taj sustav koji se brzo transformira odgovara kreativnom veznjaku Atalante, Argentincu Darío Gómezu(31) koji u momčadi igra osovinu.

Slika 5. Atalanta se vraća prema natrag sustavom 3-4-1-2

Slika 6. Gomez ima šest opcija prema naprijed

Slika 7. Gomez formira trokut sa stražnja dva igrača koje čeka da prođu naprijed

Atalanta je utakmicu završila sa posjedom lopte od 61, 43% s tim da ga nije spuštala ispod 60%. To oslikava Gasperinijevu ideju konstantnog traženja lopte. Mladi golman Empolija, Poljak Bartolomiej Dragowski (21) obranio je 20 udaraca od 43 koliko ih je Atalanta uputila prema golu Empolija. Pola od tih udaraca, njih 10, obranio je čistim refleksom, što govori o kvaliteti prilika koje je Atalanta stvarala. Sa takvim pristupom Atalanta će uvijek biti bliže pobjedi nego porazu. Koliko će od svega toga uspjeti ostvariti momčad iz Bergama a koliko će DINAMO uspješno nametnuti svoju igru saznati ćemo uskoro.

Atalanta će biti prvi protivnik Dinamu u ovogodišnjem izdanju Lige prvaka. Susret je na rasporedu u srijedu 18.9. 2019. s početkom u 21,oo sat.