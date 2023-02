‘HTIO SAM TRANSFER, ALI ME NISU PUSTILI’! Gvardiol otkrio kako je malo nedostajalo, srušio bi rekord, ali…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Joško Gvardiol dao je intervju za Times u kojem je progovorio o interesu svih klubova koji su ga htjeli, ali i o životu u Njemačkoj i svojim suigračima.

” U Leipzigu su me poprilično zbunili inzistiranjem da nisam na prodaju. Mjesec dana prije početka prijelaznog roka, bio sam u uredu kod sportskog direktora koji mi je rekao: ‘Joško, nećemo te prodati, trebamo te i vjerujemo u tebe‘. Reagirao sam u stilu: ‘OK, to je u redu‘. Mogu ostati, sviđa mi se ovdje i sve što moram je raditi na sebi, da igram i osvojim nešto.”

Rekao je da je htio otići u Chelsea: ” Mučio sam se s takvom odlukom, ali nismo uspjeli postići dogovor. Što je tu je. I dalje sam ovdje i nemam problema s tim jer je moja prvotna ideja i bila da ostanem. Jedna sezona nije bila dovoljna, ovo je druga, čak i još jedna bi bila sjajna, ali vidjet ćemo.”





Utjecaj suigrača

Rekao je da se htio vratiti u Hrvatsku čim je došao u Njemačku: “Znam da je razlika između HNL-a i Bundeslige golema. Ali o moj Bože! Nakon dva tjedna, nazvao sam Olma i rekao mu da se želim vratiti u Hrvatsku. Došao sam ovdje, odjednom puno trčanja, duge lopte, gegenpressing. Bilo mi je to previše. Ali nakon tri tjedna je postalo normalno” rekao je nekadašnji Dinamovac.

Puno se zahvalio i Olmu: “Leipzig je, na kraju krajeva, jako dobar klub i u njemu se dobro osjećam. Važno je što igram gotovo svaku utakmicu. Jako sam zahvalan Daniju Olmu koji je došao ovdje prije mene. Pričao sam s njime puno puta prije nego sam odlučio potpisati za Leipzig.”

Komentirao je zašto je Chelsea bio glavna opcija za odlazak: “Nikad nisam vidio igrača poput Christopha (suigrač iz Leipziga koji potpisuje za Chelsea) , nevjerojatan je. I kad god s nekime pričam o njemu, uvijek kažem: ‘Kamo god on ode, želim ići s njime‘.”

Za kraj je ispričao i o tome kako je bio velika želja Biesle: “Ne znam koliko vam je poznato, ali moj cilj u karijeri je igranje u Premier ligi. Nisam razgovarao s Bielsom, no on je poslao nekoliko svojih ljudi koji su došli u Zagreb. Upoznao sam ih i pokazali su mi svoj plan, kako me vide u svojim nogometnim planovima. Kada su mi to prezentirali, sve je izgledalo dobro, u tom trenutku sam se možda i vidio tamo.”