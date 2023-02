‘HTIO SAM ORŠIĆA VRATITI U DINAMO, ALI SAD JE GOTOVO’! Menadžer otvoreno o problemu: ‘Sad nema povratka, a Mislav mora sad samo ovo raditi’

Kad je u pitanju Mislav Oršić, dosta se je “tinte” potrošilo zadnjih tjedana.

Hrvat svakako ne proživljava najbolje dane u karijeri, međutim promjenom trenera u Southamptonu, uskoro bi mogao dobiti ozbiljniju priliku.

‘Mora se boriti’

“Situacija je neočekivana za nas obojicu koji smo pričali smo s gazdom i trenerom kluba prilikom njegova dolaska. Zaključci su možda preuranjeni, ali sadašnja situacija ne može zadovoljiti nikoga. Ne može zadovoljiti prvo Mislava kao igrača i situaciju u kojoj je bio, ležernoj, igraš u svom gradu. Na svakom su ga kutu ljudi zaustavljali i lijepo se odnosili prema njemu. Postao je zvijezda kakve dugo nije bilo”, rekao je i dodaje:

“Da smo znali, da možemo možda vrijeme vratiti. Što bi napravili? Mislav bi ostao u Dinamu. Išli smo u najboljoj namjeri, najboljoj mjeri. Ne kao guske u maglu, nego zbog razgovora s vodećim ljudima u Southamptonu.”

Tamo su realno imali problema s trenerom.

“Glupo je reći da su promašili s trenerom…Realno, često je mijenjao formacije, rotirao igrače. Mislav kad je došao, bila je situacija gdje je on od utakmice za treće mjesto na SP-u bio u laganom ritmu, zadnjih sedam dana počeo je individualno trenirati i mi kad smo došli tamo prilikom potpisa ugovora oni su bili upoznati da je on imao 10 dana slobodno. Mi smo u petak potpisali ugovor, u subotu nije imao pravo nastupa protiv Crystal Palacea, a oni nakon katastrofalnog prvog poluvremena okreću i pobjeđuju utakmicu.”

“Zabije gol igrač koji spletom okolnosti igra na njegovoj poziciji. Četiri dana kasnije igraju protiv Manchester Cityja, Mislav je ušao na deset minuta, oni pobijede Manchester City. I u toj utakmici dosta je trener rotirao. Nakon četiri dana idu u goste Evertonu i pobijede ga. U tih prvih sedam dana gdje je Mislav već trebao ‘ući unutra’ izdešava se nogometna situacija koju ne možeš očekivati iz Mislavove perspektive”, rekao je.

“Očekuješ da će igrati, da će ga staviti, no međutim čovjek misli da je došao do neke pobjedničke formule. I on stavlja otprilike takvu istu momčad, koja izgubi doma od Aston Ville 1-0. I onda stavlja Mislava od prve minute protiv Newcastlea. To je možda čak i najbolja defenzivna engleska ekipa ove godine. Utakmica 0-0, Mislav je odigrao jednu ispodprosječnu njegovu utakmicu, ali pozitivno gledano, odigrao je na razini svih njegovih suigrača u napadu.”, kaže i nastavlja:

“Nisi mu mogao ništa zamjeriti, ali nije ništa konkretno napravio i izvadi ga u 60. kod 0-0. Oni izgube. Nakon toga igraju protiv drugoligaša Blackpoola u drugom kupu, vode 2-0, Mislav igra od početka, a on ga izvadi u 57. minuti. I takvim spletom dogodi se da počnu igrati vani, gube… Trener je počeo mijenjati formacije, izgubio sljedećih dvije-tri utakmice i došlo je do toga da je trener promijenjen.

Sad nema natrag.









“Borba, rad, trening, ono što ga krasi i pokušati doći do svoje pozicije u momčadi. Moraš krenuti iz minusa što nije bilo potrebno. Žao mi je, ali ne bojim se jer znam Mislava. Ako neće ići, vidjet ćemo i ići s B varijantom.”

Pisalo se i o pokušaju povratka Oršića u Dinamo već u veljači…

“To je bila moja ideja. Završio je prijelazni rok i to je neizvedivo. Malo se pospeš pepelom da izvučeš situaciju. Bio je ‘pokušajčić’ da se to napravi, ne na način predaje. Nije bilo ozbiljno da bi se realiziralo, ali kao neka ideja mi je palo na pamet. Nije ugodno i Mislav nije takav da bi sjedio na klupi i uzimao novce. On želi igrati.”

Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, ali sigurno nije zadovoljan…