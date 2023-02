HRVATU NA BIZARAN NAČIN UKRALI POBJEDU: Odlukom sudaca Rus je iznenađujuće slavio

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Međunarodna boksačka organizacija (IBA) je već sedmu godinu pod suspenzijom Međunarodnog olimpijskog odbora. Status boksa kao olimpijskog sporta na Igrama u Parizu je dvojben.

Međunarodnu boksačku organizaciju vodi kao predsjednik Rus Umar Nazarovič Kremlev, Putinov suradnik,dok je najveći sponzor IBA ruska tvrtka Gazprom.

Koliko je to proruska organizacija najbolje zna naš mladi boksač iz Slavonskog Broda, Gabrijel Veočić. Veočić je izgubio četvrtfinalnu borbu u Marakešu od , gle čuda, Rusa Imama Katajeva.





Čudna odluka

Meč je bio prekinut zbog posjekotine na glavi Veočića. Liječnik pregledao našeg boksača te rekao da nije u stanju nastaviti meč. Međutim, sudac iz Ugande je rekao da je ruski borac namjerno nanio ozljedu Veočiću što znači diskvalifiakcija.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Gabrijel Veocic (@gabrijelveocic)









Ali tek tu kreće pozornost. Iznad suca ima još netko. Opunomoćenik. On je poništio odluku suca i rekao da je Rus slavio s nokautom što je šokiralo sve.

” Ma mislim, mi smo zadovoljni borbom. Bila je samo ta mala pogreška moja na početku, sve ostalo je bilo super do ozljede. Da je meč bio do kraja, vjerujem u jednoglasnu odluku na moju stranu zato jer nije bilo dvojbe jesam li ja bio bolji ili ne tu drugu rundu, pa čak i prvu. Smiješno za pričati. U drugoj rundi me možda jednom taknuo” rekao je naš boksač za Sportske novosti.