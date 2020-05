HRVATSKU NAPUŠTA JOŠ JEDNA VRHUNSKA SPORTAŠICA: ‘Rekli su da moram dati intervju i opet nisu zvali’

Lijepa i talentirana rukometašica rodom iz Sinja Matea Pletikosić (22) već pet godina nastupa za podgoričku Budućnost, a u budućnosti će kako stvari stoje vjerojatno igrati i za tamošnju žensku rukometnu reprezentaciju. Matea se frustrirana događajima u Hrvatskoj odlučila uzeti crnogorsku putovnicu. Veliki je to gubitak budući da je Matea jedna od najtalentiranijih rukometašica na svojoj poziciji.

Mlada Sinjanka nikada nije zaigrala za seniorsku vrstu Hrvatske ali je nastupajući za kadetski sastav 2016. godine na Europskom prvenstvu bila najbolja srednja vanjska igračica turnira. Ozlijedila se prije četvrtfinala i tada počinju problemi, odnosno nemar i ignoriranje saveza.

“U Hrvatskom rukometnom savezu nisu se prema meni ponijeli korektno nakon ozljede. Dobila sam godinu kasnije poziv, ali rekla sam da se tada nisam osjećala najbolje. Ne i da neću više nikada igrati. Međutim, kasnije me više nitko nije kontaktirao, a onda su mi rekli da moram dati intervju i poručiti kako želim opet igrati za reprezentaciju. To sam i učinila i opet me nisu zvali“, nastavila je obrazlagati svoju odluku koju više ne može zaustaviti ni papirologija budući da je ispunila sve uvjete za dobivanje sportskog državljanstva.

“Ne želim nikoga moliti. Ako me u HRS-u ne žele, ja to poštujem. Igrat ću za Crnu Goru jer mi je san otići na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija. Već su me i ranije zvali Crnogorci, no tada nisam pristala. Naravno da nije bilo jednostavno prelomiti, ali obitelj, moj dečko i prijatelji podržali su me. Oni su mi najveća podrška”, prenose 24 sata.

Matea tri godine nije nastupala za Hrvatsku a pet godina je registrirana kao igračica Budućnosti, čime je ispunila uvjete EHF-a za promjenu državljanstva i reprezentacije i ubuduće će biti “lavica” kako popularno zovu igračice nacionalne vrste Crne Gore.

U rujnu prošle godine istu stvar je napravila i Marta Batinović (ranije poznatija kao Žderić) koja je također prihvatila crnogorsku ponudu za promjenom reprezentacije. Pločanka je najbolja hrvatska rukometašica iz 2015. godine, a razlozi razlaza sa HRS -om su gotovo identični.