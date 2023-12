Hrvatsku je proslavio, a Srbi su ga optužili da je obučavao OVK pripadnike na Kosovu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Gostovanja prištinskog Ballkanija u Zagrebu, u utakmici zadnjeg kola skupine Konferencijske lige protiv Dinama jest veoma bitna, napose gledajući sa strane našeg predstavnika Dinama. Međutim, gostovanja kosovske momčadi može nam biti zgodan podsjetnik na neke naše sportaše koji su porijeklom s Kosova.

Ti kosovski Albanci kojih ćemo se prisjetiti u mnogim su događajima proslavili hrvatski sport. I ostavili su neizbrisiv trag u našoj sportskoj povijesti. Mi ćemo se sjetiti pokera asova…

Posebna zanimljivost jest da je jedan Albanac (rođen u Makedoniji, ali danas ima poslovnih veza s Kosovom) s hrvatskom putovnicom praktički osvojio i prvu medalju za Hrvatsku nakon proglašenja neovisnosti. Mnogi znaju o kome je riječ. Enver Idrizi, hrvatski karate reprezentativac je prvo odličje koje je osvojio za Hrvatsku bilo točno na datum međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, na Svjetskom kupu u Milanu. Bio je, između ostalog svjetski i europski prvak u apsolutnoj kategoriji.

Legende Dinama s Kosova

Valja još spomenuti da je bio prvak Jugoslavije u dobi od 16 godina. Također je nastupao i u kick-boxingu.

Na Svjetskom kupu 1995. godine zbog incidenta kojega je izazvao Enver Idrizi i njegovi navijači Hrvatski karate savez je suspendiran na dvije godine. Od osamostaljenja Hrvatske, karate je računajući europska i svjetska prvenstva bio najtrofejniji hrvatski sport, što velikim dijelom zasluga i samog Idrizija.

Zanimljivo, poslije 2000. godine optužen je za sudjelovanje u obučavanju pripadnika OVK na Kosovu zbog čega je neko vrijeme odbijao nastupati u Srbiji… Danas ima poslovne veze s Kosovom (ugostiteljstvo), i on je još jedna poveznica prijateljskog Kosova i Hrvatske. Zanimljivo je da je pobijedio Chucka Norrisa dva puta!









Pamti se i Kozniku

Jedan od naših Vatrenih koji je osvojio brončanu medalju na svjetskoj smotri u Francuskoj jest i naš redoviti komentator. Ardian Kozniku! On se zaista može pohvaliti da je nogometna legenda Kosova, Prištine, Dinama i Hajduka. Bivši je hrvatski reprezentativac, a danas trener u klubu iz Saudijske Arabije, Al Adalaha, gdje je pomoćnik Anti Miši.

Bio je omiljen gdje god je igrao. Nikad, baš nikad od suparničkih navijača nije mu upućena pogrda. Profesionalac od glave do pete, silno talentiran i uporan napadač igrao je za dva najveća hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk, te za brojne europske momčadi i svugdje je ostavio sjajan dojam.

Rođen je u listopadu 1967. u Đakovici, gdje je počeo trenirati nogomet kao dječačić u lokalnom Vlaznimiju. Kao 19-godišnjaka angažirala ga je Priština, a 1990. godine, nakon pomnog praćenja, angažirali su ga iz splitskog Hajduka. Tamo je u četiri sezone pružao fantastične partije i pomogao Hajduku da dođe do prvog naslova prvaka Hrvatske.









Kujtim igrao za Hrvatsku

Za Hajduk je odigrao 190 utakmica i postigao 69 pogodaka, te osvojio zadnji odigrani jugoslavenski kup (1991.), zatim hrvatsko prvenstvo 1992. i 1994. te kup 1993. godine. Bio je znan jer je često bio strijelac odlučujućih pogodaka, a sa svojom upornošću i željom brzo se prometnuo u ljubimca navijača.

Njegove ige u Hajduku primijetili su u francuskom Cannesu i ubrzo je osvanuo na francuskoj rivijeri, na Azurnoj obali. Došao je i poziv od Ćire Blaževića za hrvatsku reprezentaciju, pa je Kozniku debitirao u prijateljskom dvoboju protiv Slovačke u Bratislavi. U kvalifikacijskoj utakmici protiv Litve postigao je i zgoditak, a bio je i među 22 Vatrena koji su osvojili povijesnu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

“Vi nemate pojma koliko sam ponosan na svoje igre za Hrvatsku i svoje albansko porijeklo s Kosova”, često ističe.

Bio je obožavan

Nakon nekoliko sezona u Francuskoj, te jedne na Cipru gdje je u prosjeku postizao više od jednog gola po utakmici, vratio se u Hrvatsku i došao u tadašnju Croatiju, gdje je opet bio uspješan strijelac. Nakon osvojena dva prvenstva nakratko je prešao u austrijski Kärnten, a potom završava bogatu karijeru u drugoligaškom Hrvatskom dragovoljcu.

Sjećamo se i te kako s ponosom i nogometaša, Kujtima Shale. On je i Dinamova legenda, ali je isto i legenda hrvatske nogometne reprezentacije, pravi prvoborac, jedan od 14 odabranih za prvu utakmicu Hrvatske protiv Sjedinjenih Američkih Država 22. listopada 1990. godine. I kosovska nogometna ikona.

Uistinu, rijetko se koji Dinamov veteran može pohvaliti da je bio tako obožavan kao što je bio obožavan Kujtim Shala. On je u Dinamu svojim pristupom, zalaganjem, partijama i ponašanjem natjerao cijele pune blokove tribine da se zaljube u njega. Neki idu toliko daleko i tvrde da su krajem osamdesetih godina navijači najviše skandirali baš Kujtimu Shali.

Nikad nije zažalio

“Kad sam dobio taj poziv za prvu utakmicu Hrvatske protiv Amerikanaca, od izbornika Jerkovića nisam isto ni sekunde razmišljao. Uvijek sam sretan zbog hrvatskih uspjeha. Volio bih da ova današnja jako kvalitetna generacija ponovi uspjeh vatrenih iz 1998. u Francuskoj. Tada bi ušla u povijest, to joj nedostaje. Rusija i SP je prava prigoda dogodine”. Tako je Shala objasnio svoje igranje za Hrvatsku, u najtežem trenutku.

Kujtim Shala rođen je u Prizrenu na Kosovu 13. srpnja 1964. godine. Bio je izraziti napadački igrač. Igračku karijeru započeo je u Liriji iz Prizrena gdje je od 1981. do 1983. godine nastupao za prvu momčad u tadašnjoj Drugoj jugoslavenskoj nogometnoj ligi. Potom je od 1983. do 1984. godine nogometaš beogradskog Partizana nakon čega se vraća na Kosovo i od 1984. do 1988. godine igra za Prištinu. Za vrijeme igranja u Prištini u jednoj utakmici protiv Sarajeva zabio je pet golova. Bilo je to u sezoni 1987/88, a Shala je trebao biti najbolji strijelac prvenstva. Tada je u ljeto 1988. godine stigla ponuda Dinama koju je Kujtim objeručke prihvatio.

“Nikad nisam zažalio, na taj trenutak sam posebno ponosan, navijači su me obožavali, kao i ja njih”.

Kako u ovoj priči ne spomenuti vrhunskog nogometaša Vilsona Džonija. Koji slovi kao antolgijski igrač i Hajduka i Dinama, makar je u Dinamu bio samo jednu sezonu, ali odigrao ju je fantastično.

Vilson Džoni rođen je 24. rujna 1950. godine, bio je obrambeni igrač, velikog srca i umiječa. Bio je brz i prodoran bek, najduže igrao u redovima splitskog Hajduka. Ipak, usprkos deset uspješnih sezona u “bilom” dresu gdje je osvajio čak tri naslova prvaka Jugoslavije i legendarnih pet uzastopnih kupova najbolja mu je sezona bila ona u glavnom Hajdukovom rivalu, Dinamu.

U kojeg je prešao zbog neslaganja sa upravom kluba , kada je proglašen najboljim igračem lige te jedne sezone. Kasnije je igra kratko u Schalkeu, te nakon jedne sezonske stanke, postaje jednim od boljih igrača Wattenscheida odigravši tamo 130 utakmica.

U dresu bivše države je debitirao 28. rujna 1974. u Zagrebu protiv Italije (1:0), ali odigrao sveukupno tek četiri utakmice. Mnogi ga svrstavaju među najbolje igrače obje najjače hrvatske momčadi.

Na ove momke zaista možemo biti ponosni.