Hrvatsku bez Modrića čeka pakleni put, odustali su od te sulude ideje

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Možda se to čini jako daleko, ali nije, dvije godine prođu u trenu, uostalom, za sve Hrvate diljem svijeta to je ipak nešto posebno, pogotovo ako znamo da su Vatreni donosili medalje sa dva posljednja SP-a…

Naime, Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. bit će prvo u povijesti koje će ugostiti tri države. Sjedinjenje Američke Države, Kanada i Meksiko bit će domaćini Mundijala koji će igrati od 11. lipnja do 19. srpnja 2026., dakle trajat će čak devet dana duže nego smotra u Katru.

Nikad više reprezentacija, čak 48! Dakle 16 više nego do sad. Premda su se najveće svjetske nogometne sile protivile novom formatu, u minimalno iduća dva izdanja nastupit će tako velik broj momčadi.

Vatrene čekaju uzbuđenja

Fifa je predstavila najvažnije informacije vezane za prvenstvo, uključujući sustav odigravanja utakmica, raspored utakmica i domaćine najvažnijih utakmica.

Dakle, jedna od najvažnijih odluka je ta da je Fifa ipak odustala od sulude ideje da 48 reprezentacija podijeli u 16 skupina po tri momčadi. Prvobitnom idejom namjera je bila ne povećati broj utakmica potrebnih za osvajanje titule, no razne opcije kalkulacija u zadnjem kolu natjecanja po grupama ipak su dovele do promjene odluke u sustavu natjecanja.

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina, dvije najbolje iz svake skupine prolaze u nokaut fazu, kao i osam najboljih od 12 trećeplasiranih. Nakon grupne faze tako će biti eliminirano samo 16 reprezentacija, ostale 32 idu u šesnaestinu finala, što je novitet natjecanja. Zahvaljujući ovoj izmjeni Fife, na SP-u ćemo imati čak 104 utakmice, odnosno 40 više nego dosad!

Inače, prvenstvo će ugostiti deset stadiona u SAD-u, tri u Meksiku i dva kanadska. Zanimljivo, umjesto uobičajene jedne, odigrat će se čak tri tri utakmice otvorenja, u svakoj će nastupiti po jedan domaćin. Službeno otvorenje je u Mexico Cityju 11. lipnja, dan kasnije u Los Angelesu i Torontu.

Bit će to sigurno čudesno prvenstvo, sigurno jedno i od najskupljih, ništa više nije jeftino, pogotovo ne u SAD-u…