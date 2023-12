Hrvatskom treneru potrebna je operacija, privremeno odlazi iz kluba

Autor: Dnevno GIŠ

Kada je bila objavljena vijest kako je treneru Varaždina Mariu Kovačeviću dijagnosticiran rak pluća, klub i on dogovorili su ostanak na klupi našeg stručnjaka do kraja polusezone, no sada je došlo do obrata.

Naime, kako u obavijestili javnost iz NK Varaždin, Kovačević i klub zajednički su dogovorili privremeni prekid suradnje, iz razloga što će sljedećeg tjedna biti podvrgnut operaciji.





Varaždin je objavio priopćenje oko statusa njihovog dosadašnjeg trenera Maria Kovačevića i o osobama koje će ga za sada naslijediti na funkciji, koje prenosimo u cijelosti.

Privremeno napušta dužnost

”NK Varaždin i trener kluba Mario Kovačević zajednički obavještavaju javnost o neophodnom napuštanju trenera s pozicije glavnog trenera seniorske ekipe radi operativnog zahvata kojem će se podvrgnuti nadolazećeg tjedna.

Naš dugogodišnji trener privremeno će napustiti svoje trenerske dužnosti kako bi se u potpunosti posvetio ozdravljenju i oporavku od medicinskog postupka koji zahtijeva njegovu potpunu predanost i pažnju.

Njegova posvećenost klubu tijekom godina zaslužuje našu iskrenu podršku u ovom razdoblju a klub će nastaviti pružati svu potrebnu podršku Mariu i njegovoj obitelji tijekom procesa oporavka kako bi omogućili što brže ozdravljenje i potpuni nastavak povratak radu u nogometu.









U međuvremenu, sportski direktor kluba Nikola Šafarić kao osoba direktno involvirana u rad ekipe s najboljim poznavanjem iste, preuzeti će ulogu privremenog glavnog trenera. Uz Šafarića, njegov prvi pomoćnik u nadolazećem periodu bit će dosadašnji trener kadeta kluba – Dino Kresinger.

Klub još jednom želi treneru Mariu Kovačeviću brz i uspješan oporavak, a medije i navijače molimo za razumijevanje i podršku u ovom izazovnom razdoblju”, napisali su iz NK Varaždin.