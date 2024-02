Hrvatskom je drmao u vrijeme Oluje, Srbi su ga zapamtili, a sad suvereno vlada i gleda s trona

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zna za se sebe reći da je „bivši političar i bivši vaterpolist. U medijima ga se mahom spominje kao zavodnika, ali to i nije čudno s obzirom kako živimo u vremenima trivijalnosti. On je prvi čovjek hrvatskog sporta, već dugo, a bio je i naš prvi poslijeratni premijer. Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) susretljiv je čovjek koji se na svoj poseban način nosi s problemima. Uostalom, to njegova dugogodišnja dužnosnička karijera i dokazuje.

Rođen je 17. lipnja 1949. u Zagrebu. Diplomirao je 1974. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položio pravosudni ispit 1978., magistrirao 1990. iz područja društvenih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao 2009. na Pekinškom sportskom sveučilištu

Nakon završenog fakulteta je počeo raditi kao pripravnik na Općinskom sudu u Zagrebu; 1977. godine prelazi u Zavod za izgradnju grada Zagreba gdje je radio kao pravni referent. Iste godine dolazi u INA-u kao savjetnik za pravne poslove. Kasnije postaje direktor pravnih i kadrovskih poslova, a od 1985. do 1989. godine bio je direktor zajedničkih službi INA-e.

Preko INA-e u visine

Početkom devedesetih postaje pomoćnik generalnog direktora te tvrtke za upravljanje poduzećima u vlasništvu INA-e, poput osnivanja Croatia Airlinesa, a uspješno je završio i pregovore o dolasku hotelskog lanca Sheraton u Hrvatsku. Nadalje, 1992. godine bio je na funkciji direktora Agencije za restrukturiranje i razvoj, po dužnosti i član Vlade Franje Gregurića.

Potom je 1993. godine je u Vladi Nikice Valentića najprije bio ministar bez portfelja, a zatim ministar gospodarstva. S Hansom Van der Broekom potpisao je sporazum o ulasku Hrvatske u tadašnji Phare program, ali i u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO), što je bio svojevrsni prijestupni pregovor o ulasku Hrvatske u EU.

Premijersku fotelju je odmah nakon ratnih završetka ratnih zbivanja, akcija Bljeska i Oluje, preuzeo od Nikice Valentića. Na dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora prvi put dolazi u listopadu 2002. Na toj dužnosti je još i danas.

S trona HOO-a se ne da

Vratimo se njegovim zacijelo najturbulentnijim danima, kada je bio premijer mlade, tek oslobođene države. Kada je Zlatko Mateša u studenom 1995. preuzeo Vladu od Nikice Valentića, zatekao je oko milijardu dolara troškova Oluje i svega poslije Oluje, pa je to iznos koji se smatra cijenom plaćenom za oslobađanje okupiranog područja.









Međutim, nakon toga, stigla je i obnova u kojoj nas je čekalo 100 tisuća uništenih stambenih jedinica koje je Hrvatska postupno financirala sama jer zaduženje za nju u tom trenutku još uvijek nije bilo moguće.

Znao često ponavljati medijima: “Sjećam se prvoga dana kada sam postao premijer i dočekao me podatak o pet stotina tisuća prognanika i izbjeglica smještenih u našim hotelima. Samo izračunajte koliko je to obroka dnevno”!

Nema protukandidata

Predsjednik krovne udruge hrvatskog sporta postao je još 2002. godine. Čak šest puta je biran za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, u zadnjim navratima bez protukandidata na izborima. Pod njegovim vodstvom hrvatski sport je zadržao svoju životnost i elastičnost, makar se u našem, pa i svjetskom sportu mnogo toga promijenilo.









Kod nas su se napose stropoštali momčadski sportovi. Zlatko Mateša osjetio je vrijednost i potrebu jačanja individualnog sporta, pa HOO kroz svoje programe financira i pospješuje razvoj mladih individualnih sportaša. Koji, pak, sve to vraćaju svojim uspjesima. Pa, nije čudo da nam na olimpijskim igrama medalje donose mahom pojedinci, momčadski sportovi rijetko. Napose otkako nam je potonula košarka, pošemerio se rukomet, ajde držao se sjajno vaterpolo.

Pod njegovim vodstvom Hrvatski olimpijski odbor pomalo se doima kao zatvorena organizacija, ali to nije točno. Uspijevati održavati Hrvatsku još uvijek kao zemlju prepoznatljivih i uspješnih sportaša ne da nije lako, već je problemtično.

Na tronu dva desetljeća

Mateši u pripremi posla, organizaciji i samom financiranju sporta sigurno pomaže iskustvo koje je stekao kao političar i premijer, a da o njegovim relacijama ne govorimo.

Iako mu neki zamjeraju skromno pojavljivanje u medijima, osim kada se zagledavaju u njegov privatni život, on je u Hrvatskom olimpijskom odboru neosporni autoritet, vođa i vizionar.

O svom načinu rada će reći: “Kao premijer sam i hrvatsku Vladu vodio s pozicije prvog među jednakima, tako sam se postavio i u sportu. Da svatko od mojih suradnika ima delegatsku nadležnost i da se može slobodno kretati u okviru svojih nadležnosti, da poštujem predsjednike saveza i njihovu autonomiju.”

Radi kao volonter

“Ne osjećam se pozvan popovati ljudima koji se dnevno susreću s raznim problemima od funkcioniranja saveza, natjecanja, problema sa sportašima. Što bih im ja sad trebao izdavati naloge i postavljati se iznad svega te se urbi et orbi obraćati naciji. Morate ljude uvažavati, priznati im da i oni znaju i poštovati njihovu autonomiju. Nitko ne žrtvuje svoje vrijeme da bi nešto radio onako preko volje, a mi nemamo nijednog predsjednika saveza koji nije volonter”.

I Mateša je na dužnosti predsjednika HOO-a – volonter. “Nemam nikakve materijalne koristi od rada u sportu. Volim sport i poklanjam mu svoje vrijeme. Nemam ni predsjednički budžet, ni lipe naknade za svoj rad. Sve moguće revizije državne i komercijalne nikad nisu pronašle nikakvo nenamjensko trošenje novca u Hrvatskom olimpijskom odboru”.

Drži i dalje da je hrvatska sportsko čudo, kada kaže: “Evo, ako gledate podatke sa zadnje dvije Olimpijade, mi smo na 20. mjestu od 206 država. Daleko iza nas su ekonomski i demografski silno jake zemlje”.

Pritom, djelujući vrijedan i samozatajan u poslu kojeg obavlja javnost ga ipak dođivljava kao „don Juana”, napose zbog činjenice da je nedavno ušao u četvrti brak. S prvom suprugom Biserkom ima sina Zlatka. Nakon nje je 13 godina bio u braku s Jasnom, a kćer Ela rodila mu se tijekom 13-godišnjeg braka sa Sanjom Gregurić. Nedavno je pred oltar doveo Blanku Kačer.

Imao je i izvanbračne veze, a zaista nije floskula ako potvrdimo da je sa svom svojim bivšima ostao u izrazito dobrim odnosima. “Ponosan sam na svoju djecu, a i u dobrim sam odnosima s njihovim majkama. S te strane zaista mogu biti zadovoljan”, njegove su riječi.

U slobodno vrijeme voli putovati, zanima ga Azija, kineska filozofija, Mongolija. Voli letjeti, a i ima obuku pilota. Samo ističe da ga ne zanimaju nekretnine, ima tek stan u kojem obitava. Priznajte, nema tu neke materijalističke ekstravagancije, prije metafizičke, filozofske.