HRVATSKOJ SREBRO I BRONCA NA SVJETSKOM PRVENSTVU! Nastavlja se ‘berba medalja’

Odlične vijesti dolaze nam drugi dan za redom iz Bakua sa Svjetskog prvenstva u taekwondou za Hrvatsku, gdje smo nakon jučerašnje bronce Matee Jelić, u srijedu osvojili srebro i još jednu broncu.

Tako je Ivan Šapina u finalu poražen od Kang Sang Hyuna iz Južne Koreje u dosta tijesnom meču, no srebrna medalja je korak više od bronce iz 2019. godine za našeg borca.

Šapina je i europski prvak iz prošle godine te hrvatski olimpijac, a srebro sa Svjetskog prvenstva u Bakuu u kategoriji do 87 kilograma je sjajan rezultat za naš taekwondo.

The photo gallery from the third day of the World #Taekwondo Championships includes action from #SouthKorea‘s Kang Sang-hyun’s win in the men’s under-87kg final against #Croatia‘s Ivan Šapinahttps://t.co/JcFrWTm7Qi #Baku2023WTC @worldtaekwondo

— insidethegames (@insidethegames) May 31, 2023