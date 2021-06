HRVATSKOJ SE OVO NE MOŽE DOGODITI! Ovakav debakl nije rezerviran za Vatrene, zaboravite to!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Uvodna utakmica europske smotre u kojoj je Italija rastavila Tursku (3-0) bila je neobična po nekoliko detalja. Ponajprije, izvrsna talijanska igra na startu velikog natjecanje gotovo da je nešto nevjerojatno…

Štoviše, talijanski mediji, koji su navikli da se njihova reprezentacija provlači kroz skupinu i da tek onda počne igrati i razvaljivati već zaključuju „kako ovo neće dobro proći„.

Kao domaćin, čak i pred nešto publike, Talijani su pokazali da su prava momčad, iako nemaju kao nekad cijeli niz svjetskih klasa. No, zar moramo ponavljati da je nogomet kolektivni sport?

Talijani počistili Tursku!

Eh sada, kako i u nas ima defetista tako ćemo se pozabaviti usporedbom s ovom utakmicom domaćina Italije i Turske i našom protiv domaćina na Wembleyu protiv Engleske?

Prijeti li i nama isti scenarij kao i Turcima? Hoće li i neprijeporno snažni Englezi Hrvatsku potisnuti i natrpati, i to konačno pred navijačima?

Što jest – jest. Uvodne utakmice se mogu uspoređivati, ali i mi možemo odgovoriti.

Mi nismo defetisti, ni slučajno. Hrvatska vrsta je kud i kamo bolja, kvalitetnija i iskusnija od Turske. Smatramo da je u pomlađivanju prošla svoju golgotu kroz Ligu nacija, a veliko natjecanje čekaju i stari lisci i mlade snage.

Vratiti ćemo se na spomenute golgote „vatrenih„. Nije bilo lako trpjeti one ponižavajuće poraze protiv Španjolaca, primjerice. Ali, i to je dio stasanja i smjene generacija. Čvrsto smo uvjereni da se tako nešto Dalićevoj vrsti ne može dogoditi.

Za razliku od Turske koja nema plejadu igrača u velikim klubovima Hrvatska je prepuna igrača koji dolaze iz top europskih momčadi. Gdje nisu statisti nego glavni glumci. I tu je krucijalna razlika.









Turska je bila polufinalist SP-a

Turskoj je najveći uspjeh bio još prije 19 godina na SP u Južnoj Koreji i Japanu, gdje je osvojila brončanu medalju, kao tri godine ranije Hrvatska. Hrvatska se u zadnjih dvadesetak godina nekoliko put dokazala, a prije tri šokirala svijet. I još ima dio postave iz 2018. godine…

Zato, ne strahujmo. Hrvatska će u dvoboju protiv Engleske biti konkurentna.

No, Talijanima valja odati priznanje. Reprezentacija je to to koja nije podređena u zadnjih 27 utakmica, ima 22 pobjede i pet remija. I sada je s ovim nastupom pokazala da se na Euro s njom mora računati.