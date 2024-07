Hrvatski ‘Rambo’ morao je stati zbog srca: ‘To mi je najveća rana, žena mi ne da obući odijelo’

Autor: K.I.

S vaterpolskom reprezentacijom bivše Jugoslavije osvojio je dva olimpijska zlata 1984. i 1988. godine. Uoči Olimpijskih igara u Parizu prisjetio se u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju svojih uspjeha i najavio novo veliko natjecanje. On je Deni Lušić, popularni ‘Rambo’.

“Da nismo osvojili medalju u Los Angelesu ‘84., bili bi u drugoj klasi tih vrhunskih sportova. Tada je došao i Ratko Rudić, on je sve okrenuo. Spremio nas je fantastično, uostalom, sve se zna o njegovom radu. Sa svojim dolaskom je pozvao dosta novih igrača u reprezentaciju. Bio je izbornik mlađe reprezentacije pa je tako doveo Pericu Bukića i Igora Milanovića. Ni mi ostali nismo bili stalni, ni ja, kao ni Dragan Andrić, a Paškvalin je tek godinu prije upao u reprezentaciju. Ratko se oslonio na mlade, starijih se riješio i izgleda da je pogodio”, rekao je Lušić.

Otkrio je potom danas 62-godišnji Lušić kako su ga problemi sa srcem zaustavili u veoma dragom mu sportu, ronjenju.”To je moja najveća rana. Mislio sam da ću se nakon vaterpola u potpunosti posvetiti tom sportu. U početku je tako i bilo, ali razbolio sam se. Imam problema sa srcem i jednostavno mi obitelj brani.”

I bronca bi bila fenomenalna

Kaže kako i danas zna zaroniti malo, ali to je u usporedbi s onim prije ništa. “Žena mi uopće ne dozvoljavam da obučem odijelo, kad idemo na Hvar. Samo malo zaronim s jednom puškicom, dva sata maksimalno”, objašnjava Lušić.

Upitan je tada da sastavi idealnu hrvatsku momčad od aktualnih igrača. “Prvo moram spomenuti Lorena Fatovića. On mi je nekako najdraži momak, sve zna, najmudriji je i sposoban, iako je relativno sitan. Odmah nakon njega dolazi moj polen, Jerko Marinić Kragić, kojeg obožavam. Ima nekih razloga…moram izdvojiti i oba naša centra, Vrlića i Lončara. Na golu je naravno Bijač, a naravno tu su još i Bukić, Burić, Žuvela…” Jednog je ipak posebno izdvojio: “To je naravno Maro Joković. Njega ne mogu niti spominjat uz ostale, on je klasa za sebe. Što je sve osvojio, možda je to i najbolji hrvatski vaterpolist svih vremena.”

Za kraj je ostavio prognozu za Pariz. Kako će proći Hrvatska na OI? “Volio bih da uđemo u povijest, osvojimo medalju, jer nikad se nije dogodila situacija da su u istoj godini tri najveća natjecanja. Zadovoljio bih se s odličjem bilo kojeg sjaja. I bronca bi bila fenomenalna. Neće biti lako, jer sad smo mi na udaru od svih. Svi će se pripremati za nas, a nadam se da ćemo ući u polufinale. Ne želim navijati za zlato, dovoljna će biti medalja. Šteta bi bilo ne iskoristiti priliku za ući u povijest.”