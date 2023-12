Hrvatski Rambo bio je junak Beograda, nosili su ga na ramenima kad se napokon vratio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Izgledao je baš kao ratnik, negdje iz srednjeg vijeka. Korpulentan, spreman, gibak i dugokos. Bio je glavni junak jedne antologijske Hajdukove pobjede, način na koji je doveo svoju momčad do trijumfa i njegov gard kojeg smo opisali priskrbio mu je nadimak – Rambo. Po liku iz američkog filma kojeg je utjelovio sjajni glumac Silvester Stallone.

Zoran Varvodić Rambo i danas slovi kao klupska legenda, iako se u Hajduku nije dugo zadržao, a bio je Hajdukovo dijete. Poslije splitskog kluba branio je uspješno za subotički Spartak, ljubljansku Olimpiju i španjolski Cadiz. I njegov sin Miro, kojeg je i sam uspjepno trenirao, bio je n vratima Hajduka, ali se ni on nije dugo zadržao. Preselio se u Švedsku.

Opisati ćemo događaj iz svibnja 1987. godine, riječ je o finalu Kupa Hajduka i Rijeke s bezbrojnim jedanaestercima koji su morali odlučiti pobjednika. Na stadionu Jugoslavenske narodne armije u Beogradu okupilo se više od desetak tisuća Hajdukovih navijača i nešto manje Rijekinih. Štoviše, taj dan navijači Rijeke obilježavaju kao dan osnivanja Armade, u počast tako masovnom gostovanju. Atmosfera je bila sjajna, a utakmica teška za gledati. Ne zbog lošije kvalitete nogometa, nego zbog silne dramatike.

Varvodić je bio ključ u Beogradu

Naposljetku, pobijedio je Hajduk. Nakon 120 minuta bilo je 1:1, a nakon maratonskoga izvođenja nevjerojatnih 22 jedanaesterca bilo je 10:9 za Hajduk kojeg je s klupe vodio Josip Skoblar.

Navijači Rijeke bili su ljuti na beogradskog suca Zorana Petrovića, optuživali su ga da je dosudio tijekom regularnog tijeka nepostojeći jedanaesterac za Hajduk.

Ipak, ključni čovjek koji je izazvao delirijih kod vojske Hajdukovih navijača u Beogradu bio je vratar Zoran Varvodić. Jer, završnica jedanaesteraca bila je urnebesna. Najprije je Hajdukovac Bursać promašio jedanaesterac, ali vratar Rijeke Ravnić nije iskoristio meč-loptu za Rijeku. Poslije je Varvodić izrastao u junaka. Obranio je udarac Paliske, savladao Ravnića i osigurao navijačima Hajduka neopisivo slavlje na stadionu Partizana.

Dakle, Varvodić je i obranio jedanaesterac, a kasnije ga je i zabio. Bivši nogometaš Rijeke Robert Paliska kasnije je govorio:









“Nisam ga ni trebao pucati. I većina ljudi spominje taj moj penal zaboravljajući kako je Ravnić imao penal za pobjedu i da mu ga je također Varvodić obranio. Na mene je došao red u jedanaestoj seriji, nakon što sam pola sata stajao na centru i promatrao raspucavanje. Već sam se bio ohladio kada sam uzeo loptu i dogodila se Varvodićva obrana”.

Zoran Varvodić o cijeloj toj svojoj epopeji je govorio:

“Inače, u utakmicama branio Mladen Pralija i to fenomenalno. Mladen Pralija bio je u sjajnoj formi je tih godina, ali već u polufinalu protiv Crvene zvezde kad je došlo do izvođenja jedanaesteraca pomoćni trener Marin Kovačić je nagovorio šefa Josipa Skoblara da mene stavi na gol. Kovačić je znao je da ih ja baš dobro branim, da ih vježbam. Znao sam s Asanovićem vježbati poslije svakog treninga i to za okladu. Asanović je pucao nepogrešivo, tu sam puno naučio. A znao sam i ja dobro pucati. Izvještio sam se. Nije penal samo sreća, lutrija, to je isto nogometni element”, kaže Varvodić. I dodaje:

“Ipak je velika hrabrost trenera Skoblara da meni nakon takvih dobrih Pralijinih obrana tijekom utakmice meni ukaže povjerenje da branim u izvođenju jedanaesteraca”.

Nekoliko vlakova koji su se iz Beograda satima vraćali na splitskom kolodvoru dočekala je cijela momčad koja je ranije, dakako, stigla avionom. Fešta u Splitu bila je golema, trajala je danima. Zorana Varvodića navijači su nosili na ramenima, a svjetina je vikala: ”Rambo, Rambo”.