HRVATSKI MLADI ‘BOMBARDER’: ‘Trebamo više uživati, ne smije biti grča’

Hrvatska je nakon samo boda protiv Japana i teškog prvog poluvremena protiv Angole u potpunosti proradila tek u drugom dijelu svoje druge utakmice na Svjetskom prvenstvu za rukometaše u Egiptu.

Na koncu, to se pokazalo dovoljnim za dolazak do 28:20 protiv Angolaca, a pred kamerama RTL-a se na pobjedu osvrnuo Ivan Martinović, koji je svojim ‘bombardiranjem’ s vanjskih pozicija stigao do pet golova u ovom susretu.

‘Mislim da smo ovu utakmicu počeli u grču’, opisao je Martinović.

‘Tek u drugom poluvremenu uspjeli smo pokazati što možemo, takvu Hrvatsku želimo vidjeti’, dodao je naš mladi adut u vanjskoj liniji.

‘Japan nam je uzeo samopouzdanje, trebalo nam je vremena da se podignemo. U drugom poluvremenu pokazali smo što smo htjeli’, istaknuo je Martinović.









Poruka nakon prvih 30 minuta bila je jednostavna.

‘Rekli smo da trebamo više uživati, ne smije biti grča. Treba ostaviti srce na terenu, igrati jedan za drugoga. I meni je bilo lakše čim sam zabio jedan-dva gola’, zaključio je Martinović.