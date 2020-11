HRVATSKI JUNAK I DALJE UŽIVA: Otkrio velike planove za jaku hrvatsku suradnju!

Nikola Mektić i dalje blista od sreće nakon što je u nedjelju s Nizozemcem Wesleyjem Koolhofom slavio naslov u konkurenciji parova na ATP Finalu u Londonu, završnom turniru sezone na ATP Touru.

Mektić je time postao prvi Hrvat s titulom na velikoj završnici muške teniske sezone, a tijekom gostovanja na Novoj TV opisao je kako se osjeća dan nakon povratka kući, u svoj Zagreb.

‘Bilo je jako emotivno, od početka do kraja. Igrali smo zadnji turnir u sezoni, a nakon naslova sreća je nevjerojatna, ponosan sam na naš tim i na ovo partnerstvo’, rekao je hrvatski adut u parovima, koji će u idućoj sezoni igrati sa sunarodnjakom Matom Pavićem, a nakon što se dogovorila ta kombinacija, stigao je razgovor s Koolhofom koji nije bio lak.

‘Morali smo obaviti težak razgovor na početku turnira. Dogodilo se da su Mate i Soares odlučili prekinuti, Mate mi je uputio poziv, a nakon razgovora s mojim timom rekli smo da je to poziv koji ne možemo odbiti. Wesley i njegov trener su stvarno ispali ljudi, sve smo riješili na najbolji mogući način’, opisao je Mektić kako je izgledao završetak suradnje s nizozemskim tenisačem.

Za kraj su proslavili veliki naslov, a sada slijede izazovi u hrvatskom paru s Pavićem.

‘Mate je najbolji na svijetu, iz tog razloga je bilo nemoguće odbiti taj njegov poziv. Ima i puno drugih segmenata koji mi se tu sviđaju, dobri smo prijatelji, čekaju nas i Olimpijske igre, prvi nastup i meni i njemu, to će biti veliki bonus u suradnji za koju se nadam da će biti izvrsna’, istaknuo je Mektić, dodajući da se baš veseli sljedećoj sezoni u kojoj će s hrvatskim sunarodnjakom napadati svjetski vrh.

‘Znamo koliko vrijedimo, sigurno da pucamo na najviše, želimo biti najbolji par na svijetu’, naglasio je hrvatski pobjednik ATP Finala kakvi su planovi.

Mektić se dotaknuo i svoje karijere u kojoj je dugo igrao i singl, a iako su parovi donijeli puno veće uspjehe, ne žali zbog puta koji je odabrao.

‘Nakon što je ovako sve ispalo, naravno da ne bih ništa mijenjao u karijeri. Možda bih se posvetio parovima u 22. ili 23. godini da sam znao kako će mi ići, ali ono što sam naučio u singlu pomaže mi i u karijeri u parovima pa ipak ne bih ništa mijenjao’, istaknuo je sjajni hrvatski adut.

Mektić još ne zna kako će izgledati početak sljedeće sezone, ali nada se što ranijem Australian Openu u Melbourneu.

‘Još nema potvrde kada će to biti, ali vjerujem da će Australian Open biti odigran, to je svima u interesu. Možda u Australiji imaju malo rigoroznije mjere nego na US Openu ili u Roland Garrosu koji su bili održani ove godine, ali vjerujem da će se turnir igrati. Mislim da će prije turnira biti komplicirano ponovno održati ATP Cup s reprezentacijama u tri različita grada, no možda će moći ubaciti poneki turnir prije Australian Opena’, zaključio je hrvatski adut koji će dogodine krenuti po nove pobjede u suradnji s Matom Pavićem.