HRVATSKI CAFFU DANAS SLAVI 38. ROĐENDAN: FIFA oduševila čestitkom!

Bivši kapetan vatrenih a danas pomoćni trener ukrajinskog Šahtara Darijo Srna danas slavi 38. rođendan.

Srna je rekorder po broju nastupa u dresu Hrvatske (134), a rođendan mu je čestitala Fifa na Twitteru.

“Nadamo se da hrvatski Cafu uživa u svom prvom rođendanu u mirovini”, napisali su na službenom profilu.

Talentirani Metkovčanin, tada 19 – godišnjak na desnom krilu Hajduka u šampionskoj 2001. godini, plijenio je prodornošću i žarom koji je unosio u igru.

Dvije godine nakon debitantskog seniorskog nastupa u dresu Bilih Srna odlazi u Šahtar u kojem je ostao 15 godina te se prometnuo u ljubimca navijača i klupskog predsjednika Rinata Ahmetova.

Srna je klupski je rekorder s 536 odigranih utakmica, a osvojio je i 26 trofeja.

Bio je najbolji igrač finala Kupa Uefe u kojem je u utakmicu protiv Werdera (2:1) osvojio jedini europski trofej sa Šahtarom, a za taj trofej dobio je i orden heroja koji izvanrednim individualcima uručuje predsjednik Ukrajine.

Njegovo dres s brojem 33 umirovljen je u klupskim prostorijama. Srna se od reprezentativnog dresa oprostio na Euru 2016. godine u Francuskoj.

Most caps for @HNS_CFF 🇭🇷

Record appearances for @FCShakhtar_eng 🇺🇦

We hope the ‘Croatian Cafu’ enjoys his first birthday in retirement 🎉 pic.twitter.com/UHNwhBwsMt

— FIFA.com (@FIFAcom) May 1, 2020