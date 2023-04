HRVATSKI BOKSAČ NAJAVIO BORBU ZA POJAS! ‘Ovo će biti okršaj dvojice nasilnika’

Hrvatski boksač u bridger kategoriji, Alen Babić u subotu 22. travnja borise za titulu u WBC verziji u Poljskoj protiv domaćeg boksača Lukasza Rozanskog.

Babić je tako napokon dobio dugo čekanu priliku u borbi za tron, ali mu neće biti nimalo lako protiv poljskog nokautera, koji nikad u profesionalnoj karijeri nije došao do pete runde.

No i naš Alen Babić nije poražen u svojoj profesionalnoj karijeri, a koliko će biti izjednačeno pokazuje i tečaj na kladionicama, koji je na obojicu isti.

Lukasz Rozanski and Alen Babic face-off ahead of their WBC bridgerweight world title clash in Poland next Saturday. 🧨@Boxxer | April 22 🇵🇱 pic.twitter.com/gfpiGw5o9L

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 13, 2023