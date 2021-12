HRVATSKE ZVIJEZDE SE ‘MLATE’: ‘Taj njegov stalno laže, bolje da me ne uzimaju u usta’

Alen Babić završio je svoju boksačku 2021. dolaskom do 10. pobjede u isto toliko profesionalnih mečeva, napravio je to slaveći nokautom protiv Francuza Davida Spilmonta proteklog vikenda u Manchesteru, a nakon što je odradio posao u ringu, Babić se po povratku kući osvrnuo na nastavak svoje karijere. Prvo ga čeka odmor, a potom, novi izazovi u pokušaju da nastavi svoj maksimalni niz.

Dio te priče bi jednom možda mogao biti i susret s Filipom Hrgovićem u ringu. Druga hrvatska boksačka zvijezda često je tema kada Babić ima što za reći, a bilo je tako nakon što je pri kraju godine gostovao u posebnom ‘podcastu‘ za završetak 2021. Podcast Inkubatora, uz riječi kojima je ‘častio’ Hrgovića. Kao i obično, Babić je i ovog puta bio žestok. Osvrnuo se na riječi koje su osvanule na profilu Hrgovićevih promotora na Twitteru, s riječima da su Babiću nudili borbu, ali bez pozitivnog odgovora s druge strane.

Went through the IBF rankings twice for the eliminator. Had Hunter pull out after purse bid won. Offered babic the fight and he turned it down. We go through the rankings again in January so hopefully someone steps up. https://t.co/Rsiq8DZdKs

— Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) December 18, 2021