HRVATSKA U VELIKOM PROBLEMU! Dalićevi Vatreni prorijeđeni pred kvalifikacije za Euro

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju čeka početak kvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo, a prvu provjeru Vatrenih nakon svjetske bronce imat ćemo na Poljudu protiv Walesa 25. ožujka.

Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Walesom, Austrijom, Armenijom, Turskom i Latvijom, a nakon Walesa, Vatreni će se još u prvom ciklusu susresti s Turskom u Bursi 28. ožujka.

No pred Dalićem je ovog puta veliki posao, njegovi izabranici ne igraju u klubovima onoliko koliko bi on to želio, a sad je u opasnosti i nastup jednog od njegovih najdražih igrača, Nikole Vlašića.





Poseban pregled

Jurić je bio dosta ljutit na Vlašića i njegove nastupe nakon SP-a, ali izgleda kako je Niksija cijelo vrijeme sputavala ozljeda kvadricepsa, zbog koje je propustio zadnju utakmicu Torina protiv Cremonesea.

“Torino se nada dobrim vijestima o ozlijeđenim igračima uoči derbija s Juventusom, što se prvenstveno odnosi na Nikolu Vlašića, kojeg muči problem s mišićem zbog kojeg nije igrao protiv Cremonesea”, piše talijanski Tuttosport i citira Jurića nakon remija protiv Cremonesea.

🐂Il #Torino è in apprensione per le condizioni di Nikola #Vlasic: la sua presenza nel derby è a forte rischio. Nel caso in cui abbia riportato una lesione, tuttavia, il centrocampista potrebbe stare fuori per 20 giorni [Tuttosport]. #SerieA #Calcio #Calcionews pic.twitter.com/jdWmPxvuFX — Antonio Magliano (@Antoniomag_) February 21, 2023









“Teško mi je to objasniti. Odradio je zadnji trening normalno, ali ima problem koji bi ga na neko vrijeme mogao ostaviti izvan terena. Vidjet ćemo, to su situacije koje trener ne može objasniti, sve je odradio, nadamo se da neće dugo pauzirati. Hoće li biti spreman za sljedeće kolo i derbi s Juventusom? Ne znam.”, rekao je trener Torina, koji se priprema za gradski derbi protiv Stare dame.

Talijani još pišu o tome kako će Vlašić proći ‘posebne pretrage kako bi se utvrdila težina problema, odnosno je li riječ o umoru ili ozljedi.’

U svakom slučaju stanje s Vlašićem nije bajno, ako je riječ o ozljedi on bi mogao pauzirati sljedećih 20-ak dana do reprezentativne stanke, no i onda bi bilo pitanje u kakvom bi stanju Nikola došao na okupljanje reprezentacije pred Wales i Tursku.