HRVATSKA U POLUFINALU: Pobjedom protiv Ukrajine izborili susret protiv moćnog Portugala

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Na Europskom futsal prvenstvu do 19 godina, izabranici Marinka Mavrovića ostvarili su značajan uspjeh. U upravo završenom susretu grupne faze, naši su mladići pobijedili kolege iz Ukrajine i ostvarili plasman među četiri najbolje momčadi prvenstva.

Prvo poluvrijeme završilo je neodlučenim rezultatom 1-1. Hrvatska je uspjela doći do preokreta u drugom poluvremenu nakon što su Ukrajinci većinu susreta vršili presing no bez uspjeha. Do konačnih 3-1 dolazi zahvaljujući igri s golmanom igračem protivničkog tima kojem je zbog lošije gol razlike bila potrebna pobjeda.

Prva u skupini je Španjolska. Hrvatska u polufinalu igra protiv prvoplasirane ekipe Portugala koja je razbila Rusiju 4-1. U drugom polufinalu igrat će Španjolska i Poljska.

Izbornik mlade vrste mini-Vatrenih dugogodišnji je suradnik Mate Stankovića, s kojim je na Europskom futsal prvenstvu u Hrvatskoj u jakoj konkurenciji došao do četvrtog mjesta.