HRVATSKA U NEVJERICI, ONI UŽIVAJU: Recept za slavlje bio je idealan

Hrvatska nije bila na razini kakvu smo očekivali u borbi za četvrtfinale Svjetskog prvenstva za rukometaše u Egiptu. U utakmici protiv Argentine ta razina igre bila je daleko od prave, a naši protivnici to su naplatili slavivši s 23:19.

Bila je to velika pobjeda reprezentacije koju s klupe vodi iskusni španjolski trener Manolo Cadenas. Argentina je nakon svojeg uspjeha uživala, bilo je to sasvim zasluženo, a Cadenas je nakon dolaska do dva boda približio recept za slavlje.

‘Ključ je bio u drugom poluvremenu’, rekao je 65-godišnji Španjolac, a prenijela je stranica SP-a.

‘Obrana nas je držala, nevjerojatno sam sretan zbog predstave igrača. Iskoristili smo svaki mali detalj kako bismo došli do pobjede. Želimo otići najdalje što možemo na ovom turniru’, dodao je Cadenas.

Golman Leonel Maciel također je istaknuo obavljeni posao Argentine na obrambenom kraju terena.









‘Obrana nam je bila sjajna, to je bilo iznimno važno u dolasku do pobjede. Brzina naših igrača napravila je razliku’, rekao je argentinski golman.