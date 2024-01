Kaos uoči borbe Hrvatske za finale Eura, promrzli gledatelji bijesni na organizatora

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Jedna situacija uoči polufinala vaterpolskog Eura nikako nije išla na ruku organizatorima. Nepotrebno se stvorila gužva, dosta je gledatelja bilo bijesno…

Naime, veliki redovi stvorili su se ispred bazena Mladosti nekih 45 minuta prije početka polufinalne utakmice Europskog vaterpolskog prvenstva između Hrvatske i Mađarske. Navijači koji su bili na utakmici prije (Španjolska-Italija) su morali izaći van iz dvorane, pa čak i oni koji su imali karte za ovo polufinale, te je stoga posve nepotrebno nastao kaos.

Mnogi navijači stoga su se požalili na lošu organizaciju.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u lovu je na finale Europskog prvenstva, a pred njom stoji Mađarska, najuspješnija vaterpolska reprezentacija u povijesti europskih prvenstava. Impresivan je podatak koji kaže da su Mađari dosad na kontinentalnim smotrama osvojili 26 medalja, od čega 13 zlatnih, 7 srebrnih i 6 brončanih.

U Zagreb su doputovali kao svjetski prvaci i europski doprvaci, a da su izvanredno moćni i da imaju širok roster igrača dokazuje i činjenica da su ovdje stigli pomlađeni, praktički s B momčadi.

Hrvatska reprezentacija je dosad na turniru pokazala veliku snagu, a u četvrtfinalu su impresionirali lakom 13:8 pobjedom nad Grčkom, a protiv Mađara će morati još podići razinu ako žele do pobjede.

Dvije pobjede udaljeni od Pariza

Poseban motiv svakako će biti Olimpijske igre u Parizu. Naime, od polufinalista ovog natjecanja plasman u Pariz su osigurali tek Mađari, dok će Hrvati morati do naslova europskog prvaka žele li do Olimpijskih igara preko Eura. Dakle, trebaju im još dvije pobjede, protiv Mađarske i onda u finalu protiv Italije ili Španjolske. A ukoliko slučajno ne uspiju na Euru, imat će priliku olimpijsku vizu izboriti preko nadolazećeg Svjetskog prvenstva u Dohi.

Uoči samog polufinala hrvatski izbornik Ivica Tucak je upozorio: “Mađari nisu kompletni, ali su izuzetno jaki, opasni i imat ću ozbiljan razgovor s igračima, pojasniti im da to u podsvijesti uopće ne smije biti prisutno. Znam koliko će nas teška utakmica čekati protiv suparnika koji igra sjajno i koji je napravio veliku stvar. No, ja sam rekao i ranije još, da je naša želja otići do kraja, želimo igrati finale, želimo osvojiti zlato. Napravit ćemo sve da otvorimo vrata Pariza već sada, u Zagrebu.”









Upozorio je hrvatski izbornik na neke opasnosti koje prijete: “Imaju pet, šest fantastičnih igrača, ljevaka Buriana na desnoj strani, tog malog Tatraija. Obrana će nam morati biti bolja nego protiv Grčke.” A ne treba ni zaboraviti da će Hrvati imati podršku zagrebačke publike: “U predivnoj atmosferi, nošeni našom publikom, mislim da imamo pravo vjerovati da možemo ići do kraja.”