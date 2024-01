Hrvatska u lovu na finale Eura: Barakude se pred Plenkovićem muče protiv najtežeg protivnika

HRVATSKA – MAĐARSKA 3:2

HRVATSKA: Bijač, Burić, Fatović, Lončar, Biljaka, Bukić, Vukičević, Žuvela, Marinić Kragić, Vrlić, Burić, Harkov, Popadić

MAĐARSKA: Banyai, Tatrai, Varga, Pohl, Vi.Vigvari, Nagy, Fekete, Burian, Kovacs, Ve.Vigvari, Vismeg, Harai, Gyapjas

DRUGA ČETVRTINA

3′ – Jako dobra obrana Hrvatske, Bukić je blokirao suparnika. U sljedećem napadu mađarski vratar je obranio pokušaj Vrlića.

2′ – Marinić Kragić zabija s igračem više za 3:2 Hrvatske. Na tribinama Barakude bodre i Zlatko Dalić i Mario Mandžukić.

2′ – Četvrti pokušaj Hrvatske s igračem više, ali ostali smo na jednom golu, greda spašava Mađare. Harkov je bio taj koji je zatresao okvir gola.

1′ – Mađari su imali prvi napad, ali Bijač je upisao treću obranu i spasio naša vrata.









PRVA ČETVRTINA (2:2)

8′ – Mađarska je uspjela izjednačiti preko Vigvarija. Bio je to posljednji gol u prvoj četvrtini koja je završila 2:2.

7′ – Sjajna kontra Mađarske, ali Harkov je uspio omesti Buriana koji je pucao preko gola.









5′ – Gol Hrvatske, zabio je Vukičeviću nakon asistencije Marinića Kragića.

4′ – Fatovićev pokušaj je obranjen, a u sljedećem napadu spriječena je mađarska kontra. U nastavku akcije prva obrana Bijača.

3′ – Snažan šut Vukičevića, ali Mađare spašava vratnica.

2′ – Novi pokušaj Hrvatske s igračem više preko Fatovića i nema gola.

2′ – Fekete uzvraća za Mađarsku i zabija za 1:1.

1′ – Počela je utakmica koju s tribina prati i hrvatski premijer Andrej Plenković. Prvi napad imat će Hrvatska. Pokušao je Fatović, ali brani mađarski vratar. Lopta se odbila Hrvatskoj koja u anstavku s igračem više preko Harkova zabija za 1:0.

18.28 – Intonirane su nacionalne himne, prvo hrvatska, pa mađarska. Na bazenu uz Savu vlada sjajna atmosfera.

18.20 – Bliži se početak utakmice između Hrvatske i Mađarske. U hrvatskom taboru uvjereni su u pobjedu i plasman u finale.

17.50 – Veliki redovi stvorili su se ispred bazena Mladosti nekih 45 minuta prije početka polufinalne utakmice Europskog vaterpolskog prvenstva između Hrvatske i Mađarske. Navijači koji su bili na utakmici prije (Španjolska-Italija) su morali izaći van iz dvorane, pa čak i oni koji su imali karte za ovo polufinale, te je stoga posve nepotrebno nastao kaos. Mnogi navijači stoga su se požalili na lošu organizaciju.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u lovu je na finale Europskog prvenstva, a pred njom stoji Mađarska, najuspješnija vaterpolska reprezentacija u povijesti europskih prvenstava. Impresivan je podatak koji kaže da su Mađari dosad na kontinentalnim smotrama osvojili 26 medalja, od čega 13 zlatnih, 7 srebrnih i 6 brončanih.

U Zagreb su doputovali kao svjetski prvaci i europski doprvaci, a da su izvanredno moćni i da imaju širok roster igrača dokazuje i činjenica da su ovdje stigli pomlađeni, praktički s B momčadi.

Hrvatska reprezentacija je dosad na turniru pokazala veliku snagu, a u četvrtfinalu su impresionirali lakom 13:8 pobjedom nad Grčkom, a protiv Mađara će morati još podići razinu ako žele do pobjede.

Dvije pobjede udaljeni od Pariza

Poseban motiv svakako će biti Olimpijske igre u Parizu. Naime, od polufinalista ovog natjecanja plasman u Pariz su osigurali tek Mađari, dok će Hrvati morati do naslova europskog prvaka žele li do Olimpijskih igara preko Eura. Dakle, trebaju im još dvije pobjede, protiv Mađarske i onda u finalu protiv Italije ili Španjolske. A ukoliko slučajno ne uspiju na Euru, imat će priliku olimpijsku vizu izboriti preko nadolazećeg Svjetskog prvenstva u Dohi.

Uoči samog polufinala hrvatski izbornik Ivica Tucak je upozorio: “Mađari nisu kompletni, ali su izuzetno jaki, opasni i imat ću ozbiljan razgovor s igračima, pojasniti im da to u podsvijesti uopće ne smije biti prisutno. Znam koliko će nas teška utakmica čekati protiv suparnika koji igra sjajno i koji je napravio veliku stvar. No, ja sam rekao i ranije još, da je naša želja otići do kraja, želimo igrati finale, želimo osvojiti zlato. Napravit ćemo sve da otvorimo vrata Pariza već sada, u Zagrebu.”

Upozorio je hrvatski izbornik na neke opasnosti koje prijete: “Imaju pet, šest fantastičnih igrača, ljevaka Buriana na desnoj strani, tog malog Tatraija. Obrana će nam morati biti bolja nego protiv Grčke.” A ne treba ni zaboraviti da će Hrvati imati podršku zagrebačke publike: “U predivnoj atmosferi, nošeni našom publikom, mislim da imamo pravo vjerovati da možemo ići do kraja.”