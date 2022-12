HRVATSKA U ELITI, SRBIJA PREMA ‘PROVALIJI’! Čudesni Hrvati u samom vrhu, a još je netko baš iznenadio…

Objavljena je najnovija lista najboljih reprezentacija svijeta. Najveći pomak napravio je Maroko, a dosta je nazadovala Srbija…

Hrvatska? U eliti! Najviše je skočila unutar Top 10. Tri mjesta prema gore i evo Vatrenih na sedmom mjestu!

Brazil je prva reprezentacija svijeta unatoč tome što je ta reprezentacija ispala u četvrtfinalu. Argentina, novi svjetski prvak, je na drugoj poziciji, a Francuska je na trećoj poziciji.

Belgija je na četvrtoj poziciji. Engleska je peta, a ispred Hrvatske još su samo Nizozemci. Italija je na osmoj poziciji, deveti je Portugal, a Top 10 zaključuje Španjolska.

Maroko je dosta napredovao, s 22. pozicije skočili su na 11. mjesto.

Od susjeda moramo spomenuti Srbiju. Stigli su u Katar po (najmanje) polufinale, ali na kraju ih je realnost otprašila iz Katra među prvim avionima. I na kraju s 21. mjesta nazadovali su osam pozicija i sad su 29. reprezentacija svijeta.

On top of the world and up to second in the #FIFARanking 🇦🇷📈

Here’s how the top 10 nations look after #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022