HRVATSKA TO MOŽE SAMO SANJATI: Susjedi nam mogu biti uzor kako se to radi

Hrvatska je država koja, iako odlično kotira među sportskim silama, infrastrukturalno i materijalno ulaže u sport mrvice, ali pri svakom iole važnijem sportskom dostignuću cijela svita političara nacrta se ispred sportaša želeći pobrati političke poene za koje nisu nimalo zaslužni.

Uvijek eklatantan primjer nebrige hrvatske politike za sport je odnos prema nogometu i kroničan nedostatak stadiona, koji u 21 stoljeću nisu više samo “bunar bez dna” što se tiče održavanja, već su postali pravi centri događanja ako se njima upravlja na pametan i ekonomsko prihvatljivi način.

Odličan primjer za odnos politike i sporta Hrvatska ima u Mađarskoj koja je zadnjih godina sagradila čak 18 modernih zdanja, a da za to klubovi skoro nisu morali dati niti forintu, a sve je uspjelo zbog pametne porezne politike države.

Primjer Ferencvarosa

Stadion koji je financirala francuska osiguravateljska kuća Groupama prekrasno je moderno zdanje koje je koštalo oko 38 milijuna eura, a financiran je prodajom zemljišta nakon što je stadion zaokrenut za 90 stupnjeva.

Na Groupama Areni mogu se održavati koncerti, konferencije, kulturna događanja, a elementi starog stadiona Albert koristili su se za izgradnju novog stadiona, dok je izgradnja novog stadiona donijela je gotovo 2000 radnih mjesta.

Kapacitet Arene je 23.800 gledatelja za utakmice nacionalnog prvenstva i kupa i 22.000 za utakmice UEFA-e i FIFA-e, na kojima Groupama ne može koristiti svoj logo zbog propisa nogometnih organizacija koje imaju ugovore s drugim sponzorima.

