HRVATSKA SLAVI NOVOG SVJETSKOG PRVAKA! Marko (22) servirao šok za Srbina, sve iznenadio za uspjeh karijere

Autor: Ivor Krapac

Nastavlja se sjajna serija hrvatskih odličja na Svjetskom prvenstvu u taekwondou u azerbajdžanskom glavnom gradu Bakuu! Novi veliki uspjeh hrvatskih predstavnika osigurao je Marko Golubić, 22-godišnji član zagrebačkog Metalca, koji je u kategoriji do 74 kilograma došao na svjetski tron i do svojeg najvećeg dosadašnjeg rezultata u karijeri.

S obzirom na najave prije borbe za vrh u njegovoj kategoriji, mladi hrvatski predstavnik je sve iznenadio. Osigurao je drugo najsjajnije odličje za Hrvatsku na ovom SP-u, nakon pobjede Lene Stojković u kategoriji do 46 kilograma.

U svojoj seniorskoj karijeri, mladi član zagrebačkog Metalca dolazio je do pobjeda i na ranijim natjecanjima, a na prošlom SP-u, održanom lani u meksičkoj Guadalajari, pamti zauzimanje petog mjesta, s probojem do četvrtfinala u kategoriji do 74 kilograma. Sada je ostvario i daleko veći uspjeh, nitko nije bio ispred 22-godišnjeg Hrvata.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Golubić (@golubicmarko)

Za kraj svoje sjajne serije u Bakuu, Golubić je u finalu slavio protiv Srbina Stefana Takova. Srpskom predstavniku uzvratio je za poraz u prošlogodišnjem četvrtfinalu SP-a u Guadalajari.

Ranije u Bakuu, prije zlata koja su donijeli Stojković i Golubić, Hrvatska je slavila još tri odličja. Olimpijska pobjednica Matea Jelić bila je brončana u kategoriji do 73 kilograma, Ivan Šapina osvojio je srebro u kategoriji do 87 kilograma, a Bruna Duvančić završila je natjecanje s broncom u kategoriji do 49 kilograma.