Hrvatska skijašica na postolju, rezultat karijere: Prekinula je crni niz i doslovno eksplodirala

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je drugo mjesto slaloma Svjetskog kupa u slovačkom zimovalištu Jasna, što joj je najbolji rezultat u karijeri.

Prije godinu dana je u češkom Spindlerovu Mlinu 19-godišnja Zagrepčanka došla do trećeg mjesta što joj je, do danas, bilo jedino postolje u karijeri.

Ljutić je po ledenoj slovačkoj stazi ugrozila i Amerikanku Michaeli Shiffrin, koja je uoči zadnje dionice utrke bila poravnata sa hrvatskom uzdanicom, ali je nakraju ipak bila brža “malih 14 stotinki” od Zrinke. Hrvatska čeka žensku pobjedu dugih 18 godina, još od vremena Janice Kostelić, a u Jasni nije bila nikad bliže.

Imala lošu seriju

Ljutić nije završila zadnja četiri slaloma, ali je sjajan nastup u Slovačkoj najavila u subotu, kada je Zrinka bila četvrta u veleslalomu, što joj je najbolji plasman u toj disciplini u karijeri.

Treće mjesto u slalomu osvojila je Šveđanka Ana Swenn Larsson (+0.81).

Druga hrvatska predstavnica Leona Popović je startala kao druga u prvoj vožnji i vrlo brzo je odustala.

U poretku slaloma vodi Shiffrin s 630 bodova, a Ljutić je 12. s 161 bodom, dok je u ukupnom poretku Zrinka 11. s 338 bodova.

Fantastična druga vožnja

Četiri slaloma u nizu nije završila. Hrabrila je sama sebe, govorila kako ju to nije potreslo i da je i dalje sigurna u sebe. Pokazala je to sjajna predstava u veleslalomu u subotu gdje je bila četvrta, što joj je najbolji rezultat u karijeri u toj disciplini. Bila je to samo uvertira u današnji senzacionalni slalomski dan.

Druga hrvatska predstavnica Leona Popović je startala kao druga u prvoj vožnji i vrlo brzo je odustala. Nije to bio njezin dan, ali možda generalno bude – hrvatski. Držimo palčeve za drugu vožnju.

