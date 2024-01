Hrvatska si je sama iskopala rupu, neki sad udaraju nisko i spominju i bolni balkanski sindrom

Autor: Andrija Kačić Karlin

Teško je shvatiti, ali naši rukometaši nakon one veličanstvene partije protiv Španjolske nisu uspjeli nadvisiti Austriju, na rukometnom Euru. Kako je sve to skupa izgledalo možemo biti sretni da nismo i izgubili, makar smo imali zadnji napad za pobjedu, ali smo ga uprskali, kao i mnoge prije toga.

Austrija se pokazala kao tvrd orah, ovo je prvi remis Austrije u dvobojima s Hrvatskoj, dosad je na velikim natjecanjima s nama igrala sedam puta i isto toliko puta izgubila.

Jasno, očekivali smo opet spektakl, toliko smo bili opčinjeni utakmicom koji dan ranije. Ne samo mi, nego i cjelokupna europska rukometna javnost. Eh sad, je li kod naših rukometaša proradio onaj najgori neprijatelj sportaša, sindrom „lako ćemo”, ostaje nam za razmisliti. Iako, ne treba podcjenjivati napor i volju Austrijanaca. Ali, dobiti Španjolce s deset golova razlike i potom tek remizirati s Austrijancima za rukometnu stvarnost je nevjerojatno.

Neočekivano spuštanje na zemlju

Moguće je da ovaj poraz i neće imati velike posljedice, postoji šansa da Hrvatska i dalje u drugi krug prenese maksimalan broj bodova, no to više ne ovisi o njoj. Kako je utakmica počela nismo mogli ni pomisliti da bi se nešto moglo zakomplicirati. Lako vodstvo 4-1, pa 6-2. činilo se da rijeka mirno teče prema svom ušću.

Neki to nazivaju i „balkanskim sindromom”, to je onaj trenutak kada momčadi s ovih prostora prerano pomisle kako je posao odrađen. Sad, što se zbilo u glavama naših rukometaša da su odjednom stali – to mora razriješiti sam izbornik Perkovac. Ne volimo se, štoviše čak i preziremo, uspoređivati s balkanskim mentalitetom, ali ovo je baš tako izgledalo.

Austrijanci su se brzo vratili i stalno nam disali za vratom. Pa smo čak i nekako bili sretni kada smo na odmor otišli s dva gola prednosti (14-12). I još uvijek mislili da ćemo u drugome poluvremenu sve lako riješiti. Hrvatska si je sama iskopala rupu. Često je u nastavku vodila s dva pogotka, promašila hrpu napada za vodstvo od tri gola, za determiniranje utakmice. Promašili smo ih hrpu.

Komplikacije za Hrvatsku

Slijedile su komplikacije, dosegli su Austrijanci brzo i poravnanje (15-15). Jasno je i zašto se to događalo, obrana je bila isuviše propusna. Pa se, naravno, pojavila, nervoza. Kada su Austrijanci poveli naravno da smo osjetili strah. Pa je uslijedilo pravo mučenje. Pa nam se ozlijedio Ivan Martinović. Pritom smo bili sretni da barem vodimo s golom ili dva prednosti. Strah nije nestajao.

Deset minuta prije kraja Klarica je promašio „zicer”, da je pogodio poveli bismo s tri gola prednosti. Promašio je i za pet sekundi smo primili gol. Baš je bilo šokantno. Sedam minuta prije kraja opet smo imali napad za bijeg na tri gola viška pa smo ga iznova uprskali. Nije se to dalo gledati.

Kada je Frimmel u glavu loptom pogodio našeg vratara Mandića, četiri minute prije kraja, pomislili smo da smo determinirali utakmicu, poveli smo čak s tri gola razlike. Kakvo je to mučenje bilo…









Ma kakvi, za minutu su Austrijanci došli na gol minusa. Mi smo pritom sve promašivali. I imali su Austrijanci napad za izjednačenje, minutu i pol prije kraja. Iskoristili su ga. U zadnju minutu se ušlo s rezultatom 28-28.









Naš zadnji napad je trajao tu minutu, čak dobar dio i s igračem više. Nismo zabili. Ne, nije to bila hrvatska večer. Austrijanci su se veselili kao mala djeca, a mi smo ostali razjapljenih usta od šoka.

Nadamo se da ovaj remis ipak neće imati velikih posljedica. Čak bismo rekli da može biti dobra, pravovremena i poučna opomena. Glupo je reći kako „danas svi igraju rukomet”. Možda je bolje reći kako „utakmicu ne možeš dobiti ako ne daš sve od sebe”.