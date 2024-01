Hrvatska senzacija nakon sudara s Đokovićem: ‘Dobio sam preko 10.000 poruka’

Malo tko je mogao očekivati da će mladi hrvatski tenisač, 18-godišnji Dino Prižmić, toliko namučiti Novaka Đokovića u 1. kolu Australian Opena. Najbolji tenisač svijeta na kraju je slavio 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4 nakon četiri sata i jedne minute igre, ali Hrvat je bio taj koji je oduševio otporom protiv favoriziranog suparnika koji ga idolizira.

“Jako sam ponosan na sebe, na svoj prvi nastup na Grand Slamu. Uživao sam u igri protiv najboljeg svih vremena. Mislim da sam mnogo naučio od Novaka, nastavit ću raditi i napredovati”, rekao je Prižmić, pa nastavio: “Dobio sam puno komplimenata i zaista to cijenim. Novakove riječi puno mi znače, znam da sam dao sve od sebe. Želio sam prikazati najbolje od sebe, pobijediti i uživati.”

Na press konferenciji nakon meča otkrio je i djelić svog teniskog puta: “Dolazim iz Splita gdje sam počeo trenirati, pa nastavio u Zagrebu. Rekao sam ranije da sam počeo igrati ozbiljniji tenis i nadam se da ću motivirano nastaviti dalje. Imam splitski mentalitet, a došao sam dati sve od sebe i vidjeti gdje je moj tenis u odnosu na Novaka. Sigurno mi je ovo najbolji nastup do sada. Drago mi je da čujem takve riječi od Novaka. Trudim se popraviti što više stvari.”

Prizmic & Novak Djokovic are all respect at the net.

Novak told the cameraman to record Dino.

He then tells Dino to stand up & soak it in.

Standing ovation from the crowd.

He just pushed Novak to play his longest first round match ever in a Slam.

