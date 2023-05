HRVATSKA SE OVOME NIJE NADALA, PROBLEMI ZA DALIĆA! Pa ovo bi mogao biti ozbiljan udarac ambicijama Vatrenih

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatska nogometna nacionalna vrsta možda nije imala sreće da se popne na svjetski trom, na dvije zadnje svjetske smotre osvojila je najprije srebro, potom broncu. Oba poraza koja su Hrvatsku spriječile da ode do vrha (finale s Francuskom 2018. te polufinale protiv Argentine 2022.) i danas su predmet rasprave. A mi ćemo se složiti s onima koji tvrde da su suci bili naklonjeni hrvatskim suparnicima…

Zato se nekako razmišljamo, zašto Hrvatsku ne bi konačno pomazila sreća, naravno uz dobru igru, formu i raspoloženje, pa da je gledamo na postolju, onome namijenjeno prvacima. Uskoro će, naime, završni turnir Lige nacija, u nizozemskom Enschadeu i Rotterdamu.

Vatreni će se zajedno s Italijom, Španjolskom i Nizozemskom boriti za naslov prvaka u Ligi nacija. Ždrijebom su određeni polufinalne parovi, Hrvatska će igrati protiv domaćina Nizozemske, 14. lipnja, dok dan kasnije igraju Španjolska i Italija. Finale je na rasporedu 18. lipnja u Rotterdamu, isti dan će se u Enschadeu odigrati utakmica za treće mjesto.





U kakvoj su formi Hrvati?

Nije naš izbornik Zlatko Dalić samo jednom rekao kako ga ”zanima trijumf na tom turniru”. Bila bi to vrhunska kruna ove generacije nogometaša predvođene Lukom Modrićem.

Jest, u ždrijebu je Hrvatska naletjela odmah na domaćina, time i najtežeg suparnika. No, ako imaš ambiciju osvojiti trofej onda ne gledaš kada ti dolazi najnezgodniji suparnik, za osvojiti nešto nebitno je tko ti i kada dolazi na megdan.

Ovaj turnir biti će zanimljiv i zbog činjenice da se igra posve na kraju sezone. I reprezentacija koja će imati najsvježije igrače biti će u velikoj prednosti.

Nakon nedavne zaslužene pobjede Hrvatske u turskoj Bursi protiv domaće reprezentacije, izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se i na skorašnji završni turnir Lige nacija:

“Lijepo smo odradili teško gostovanje protiv Turske. Sad se idemo spremati za Ligu nacija, imamo sposobnost i kvalitetu. Nećemo praviti nikakav veliki pritisak niti ga ja želim, to sam danas rekao dečkima. Bitno je koji ćemo biti na kraju kvalifikacija, a ne u prva dva kola. To je što se tiče europskih kvalifikacija. A u Nizozemskoj ćemo probati napraviti nešto sjajno. Dobri smo, spremni smo, probat ćemo. Da, mi razmišljamo na takav način, zašto je osvojiti Ligu naciju. Donedavno smo se u elitnoj skupini Lige nacija borili za opstanak, sada je imamo priliku osvojiti. Zašto ne”?

No, neke stvari ipak moramo znati. Kotač zamašnjak naše momčadi još uvijek je Luka Modrić. Bio je u procesu zalijećenja ozljede mišića, na kraju je ispao u polufinalu Lige prvaka, sigurno ne dolazi na vrhuncu, kao što je to znao biti slučaj proteklih godina. Brozović! Dakle, samo četiri dana prije naše utakmice protiv Nizozemske u polufinalu Lige nacija hrvatski veznjak ganja tron Lige prvaka.









Pogledajmo u kakvom su nam stanju ostali igrači. Veseli povratak u formu spomenutog Marcela Brozovića u Interu, pa Andrej Kramarić igra redovito i zabija, sve je to razlog za ushit. Igra i Ivan Perišić, on je uvijek u pravoj spremi, a njegova neka prirodna alternativa Luka Ivanušec počeo se vraćati u formu. Borna Sosa oscilira, od dobrog do lošeg, od njega još uvijek čekamo ono za što mislimo da je sposoban. Mateo Kovačić u nastupima za Chelsea je nevidljiv, zacijelo ne svojom greškom i formom, cijela momčad je u izvanrednoj krizi. Joško Gvardiol nije upitan, ali Kristijan Jakić sjedenjem na klupi već je izazvao Dalića da ga za zadnje akcije uopće ne zove.

No, problema je kud i kamo više, Lovro Majer u Rennesu igra neredovito, Luka Sučić se u Salzburgu oporavlja od ozljede. Stanišić koji je protiv Turske odigrao sjajnu utakmicu u zadnje vrijeme ne igra, ali redovito nastupa dobri Juranović. Mislav Oršić je otpao, ta ni on sam se ne sjeća kada je odigrao natjecateljsku utakmicu.

S napadačima b mogao biti problem. Bruno Petković je ozdravio, ali je daleko od natjecateljske forme, redovito igra Livaja, ali je daleko od lanjske blistavosti, Petar Musa u Benfici ne zabija kao prije… Neki spominju i Belju kao opciju?









No, da se ne zavaravamo. Navlas iste probleme na kraju sezone imati će i sve ostale reprezentacije na završnom skupu Lige nacija. A i to što je Nizozemska domaćin može predstavljati prije pritisak s imperativom nego prednost i lakoću u srazu s Hrvatskom. No, za kraj sezone izbornici će zacijelo morati posezati za svježim snagama. I one zaslužne i umorne možda staviti u drugi plan. Razmišlja li o tome Zlatko Dalić?