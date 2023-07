Hrvatska se oprostila od svog Mirka, dirljiv ispraćaj na Mirogoju

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Mirko Novosel umro je prije dva dana u Zagrebu, a danas su se od njega na Mirogoju oprostili obitelj, prijatelji, te brojna hrvatska sportska obitelj.

Naš Mirko bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih košarkaških stručnjaka, član Kuće slavnih i sinonim za uspjeh.

Ako se prisjetimo, tijekom karijere je osvojio niz medalja na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, te klupskim natjecanjima. Mnogi ga i danas zovu “ocem” Cibone zbog svega što je u klubu napravio. Bio je igrač, trener, direktor, čak i sudac.





Vukovi na tronu s njim

Rođen je 30. lipnja 1938. u Zagrebu, a od od 1952. pa sve do 1966. je nastupao za Lokomotivu. Na kraju igračke karijere ostao je u košarci, postao trener Lokomotiva koja je 1976. preimenovana u Cibonu.

Dakle, pod njegovim trenerskim vodstvom “Vukovi” su bili prvaci Europe (1985), a naslov su osvojili i godinu kasnije pod palicom Željka Pavličevića. Novosel je vodio Cibonu i do dva naslova pobjednika Kupa kupova (1981, 1987), tri puta su bili prvaci Jugoslavije, a sedam puta su osvojili Kup.

To su bili dani ponosa i slave za Cibonu, danas zaboravljeni klub, a koliko je Cibona u to doba bila moćna najbolje pokazuje podatak kako je od 1980. do 1988. osvojila 14 velikih trofeja. Upravo je Novosel bio čovjek koji je 1984. u Zagreb iz Šibenke doveo Dražena Petrovića jedan od ključnih trenutaka u povijesti kluba. Bio je i jedan od glavnih inicijatora, a kasnije i organizatora Univerzijade u Zagrebu 1987.

Isto tako imao je i velike zasluge što je hrvatska reprezentacija nastupila na Olimpijskim igrama 1992. u Barceloni, gdje je igrala finale protiv američkog “Dream Teama” i uzela senzacionalno srebro…