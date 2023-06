HRVATSKA SE OKUPLJA, NIZOZEMCE UZDRMAO VELIKI PROBLEM! Protivnici bez zvijezde, a Vatreni iznenadili bivšeg izbornika

Dio hrvatske reprezentacije okupio se u Zagrebu na početku tjedna priprema za završni turnir Lige nacija, uoči polufinalne utakmice protiv Nizozemske za devet dana u Rotterdamu. Vatreni još nisu kompletni, a igrači koji su došli u glavni grad su se nakon okupljanja otputili u Rijeku gdje danas prvim treningom počinje zagrijavanje za veliki turnir.

Bit će posla na terenu, a kasnije ovog tjedna, slijedi i povijesni susret, privatna audijencija za hrvatsku reprezentaciju kod pape Franje u Vatikanu, s letom iz riječke zračne luke na Krku u petak pa s povratkom u domovinu istog dana.

Sljedećeg ponedjeljka na red će doći put u Nizozemsku, a po informacijama iz te zemlje, ondje će ih dočekati momčad koju je pogodio veliki problem.

Ozlijeđen je Memphis Depay, napadač madridskog Atletica, ranije u Barceloni, s problemom zbog kojeg neće biti na raspolaganju izborniku Ronaldu Koemanu za dolazeći završni turnir na kojem slijedi ogled s Hrvatskom.

😕 @Memphis Depay will not be available for the #NationsLeague Finals.

Wishing you a speedy recovery, Memphis! 🧡 pic.twitter.com/RPa4UlG7xb

— OnsOranje (@OnsOranje) June 5, 2023