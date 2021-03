HRVATSKA PROTIV MALTE BEZ VAŽNOG IGRAČA U NAPADU: Zbog ozljede gležnja, susret propušta Kramarić

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju sutra očekuje novi dvoboj kvalifikacijskog ciklusa za SP 2022. u Kataru. Hrvatska će na Rujevici ugostiti Maltu, ali će po nova tri boda krenuti bez napadača Hoffenheima Andreja Kramarića.

Nakon minimalnog slavlja nad Ciprom, Hrvatska će borbu za Katar nastaviti na Rujevici, protiv sličnog protivnika. Očekuje se tvrda utakmica u kojoj će se gosti braniti sa svim igračima iza lopte, a u takvim utakmicama često puno znači jedan genijalan potez. Nažalost, taj potez sigurno nećemo dočekati od Andreja Kramarića.

Andrej Kramarić će propustiti susret s Maltom zbog ozljede gležnja koju je zaradio protiv Cipra, prenosi HNS. Krama je već imao problema s tim gležnjem te se čini kako ga je sada ponovno načeo. Protiv Cipra nije krenuo u prvoj momčadi nego je u 57. minuti ušao umjesto Budimira. Napadač Hoffenheima je za Hrvatsku nastupio 52 puta te postigao 14 pogodaka, a debitirao je još 2014. godine.

Kramarić igra sjajnu sezonu u Bundesligi, za Hoffenheim je u svim natjecanjima skupio 27 nastupa te postigao 19 pogodaka. U Bundesligi je postigao 14 pogodaka te je trenutno peti strijelac lige.

ℹ️ #Croatia forward Andrej Kramarić will not be available for the #WCQ encounter with Malta on Tuesday, due to ankle injury.#Vatreni🔥 pic.twitter.com/rPq1M62fNP









— HNS (@HNS_CFF) March 28, 2021