HRVATSKA PROTIV MAĐARSKE I WALESA RJEŠAVA PITANJE PLSMANA NA EUR0? Zlatko Dalić: ‘Možemo obje utakmice dobiti i riješiti pitanje plasmana’

Autor: Dnevno

Zlatko Dalić, najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije, koji je prošle godine umalo pokorio cijeli nogometni svijet, samo šest dana prije utakmice protiv Mađarske u kvalifikacijama za Euro 2020., koja se 10. listopada igra u Splitu, ima problema s igračkim kadrom. U Poreču je za vrijeme Sport Festaa rekao “neki ne igraju, neki nisu u formi, neki su ozlijeđeni, a neki imaju probleme u klubu”.

“Imamo samo jedan cilj, a to je Euro. Nitko nas na kraju neće pitati kako smo tamo došli, dakle, treba nam tih 15, 16 bodova. Samo me to zanima.”

Rusija i srebro slatke su uspomene.

“Od toga je prošlo nešto više od godinu dana i malo je tko od njih nastavio na istoj razini. Odigrali smo odličnu utakmicu protiv Slovačke, podbacili smo protiv Azerbajdžana. To je bila moja greška, nisam bio pravi, nisam reagirao na vrijeme. Dolaze nam Mađari koji su nas dobili u Budimpešti. Bit će to velika utakmica u Splitu pred prepunim stadionom, a potom odlazimo u Wales. Budemo li pravi, možemo obje utakmice dobiti i riješiti pitanje plasmana na EP.”