Hrvatska politički sišla s postolja, sad mu je žao: ‘Greška je, ali stigao je mig, morali smo’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Aleksandar Petrović često je atraktivan gost medija diljem područja bivše Jugoslavije, a njegove izjave itekako imaju težinu, pogotovo vezano uz razdoblje njegove igračke, trenerske karijere. Sad se po medijima citiraju njegove izjave, a koje se tiču čuvenog “silaska s postolja”…

Nakon tog poteza gotovo pa je nestala hrvatska košarka sa svjetske scene, koja je do tada bila izrazito moćna, osvajala medalje na svim važnim natjecanjima.

“To je uvijek tema. Ja sam te 1995. godine bio trener reprezentacije Hrvatske i to je bila posljednja medalja, evo ide i 29 godina kako nemamo medalju. To prvenstvo je imali tri snažne momčadi, Srbiju, Litvu i Hrvatsku.”, rekao je Aco za N1 i nastavlja:

Stigao mig iz Zagreba

“Mi smo u polufinalu izgubili od Litve, igrali protiv Grčke, gdje smo u teškoj utakmici došli do medalje. Sjećam se kako je briljirao Saša Đorđević sa 45 poena, sjećam se i napuštanja postolja. Prokletstvo? Ne bih o tome govorio tako, ali to je bila greška”, rekao je i dodaje:

“Ako gledamo iz 2024. godine, to je bila greška. Ali to je bila 1995. godina i znamo kakva je bila situacija. Bio je neki telefonski most između dvorane u Ateni i Zagreba i došao je mig da se napusti postolje, to se dogodilo i to je bila greška”.

O tom je govorio i Veljko Mršić: “Iz današnje perspektive mi ne bi donijeli takvu odluku, ali to je bila 1995. godina, prije Oluje, kad je trećina Hrvatske bila okupirana. Odluka je bila takva kakva je”.