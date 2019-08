Hrvatska plivačka senzacija Franko Grgić nakon što je ‘ubio’ konkurenciju: ‘Sve mi je to normalno’

Autor: Dnevno

Ime 16-ogodišnjeg Franka Grgića moglo bi uskoro u plivačkom svijetu jako odjeknuti. Mladi Splićanin već je pokazao svoj veliki talent, a prošlotjednim osvajanjem naslova svjetskog juniorskog prvaka na 800 i 1500 metara slobodnim načinom i uz rezultate koji su usporedivi s najboljim seniorima svijeta, pokazao je da se radi o izvanserijskom dugoprugaškom talentu.

Po povratku iz Budimpešte mladi Grgić, novi svjetski juniorski rekorder na 1500 metara (14:46.09 minuta) i europski juniorski rekorder na 800 metara (7:45.92 minuta), prenio je svoje dojmove o čudesnim nastupima koje je imao. “Rezultat i medalja su me iznenadili, ali to je bio samo jedan trenutak. Kad sam ušao u cilj bio sam iznenađen. Onda sam shvatio da smo za to trenirali. To je sad već normalno. Ovaj rezultata je dobar, ali već sad se sleglo, počinjem razmišljati o nekim drugim rezultatima.”

Sjajni Frankovi rezultati doveli su ga do toga da je već počeo dobivati ponude brojih američkih sveučilišta, no zasad mu je plan ostanak u Splitu i u plivačkom klubu Jadran. A ni Amerika nije uvijek obećana zemlja. Nestrpljivo se već sad očekuju i OI u Tokiju iduće godine na kojima će Franko nastupiti jer je već sad naravno, ispunio normu koja mu to omogućuje. A formula njegova uspjeha, glasi samo još jače i bolje kad se čini da se više ne može.

Split bi, nakon Miće Miloševića i Duje Draganje, u idućim godinama mogao imati novu veliku plivačku priču.