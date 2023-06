HRVATSKA OVU ŠANSU NE SMIJE PROPUSTITI! Čeka nas težak posao, ali ovo se mora iskoristiti!

Autor: Ivan Lukač

Iako naša reprezentacija postoji tek 30 godina već u svojim vitrinama imamo dvije svjetske bronce i srebro. Ipak, fali trofej s kojim bi sve to zaokružili. Upravo sada u lipnju za nešto manje od dva tjedana imamo priliku napraviti baš to.

Prva prepreka je Nizozemska. S poznatim Oranjama Vatreni su igrali samo jednom i to baš kad smo jednom došli do medalje. Bilo je to u Francuskoj 1998. kada smo u utakmici za broncu pobijedili 2:1. Igrali smo i jednu prijateljsku kada smo poraženi s 3;0.

Vatreni to mogu!

Nizozemci dolaze nakon dobre predstave na Mundijalu, a bilo im je to prvo veliko natjecanje još od Brazila 2014. kada su bili brončani. Bolja je od njih bila je Argentina nakon penala. Bila je to utakmica puna tenzija, a Nizozemska sada na krilima navijača želi novi veliki uspjeh.

Drugi par su velikani Italija i Španjolska. Obje ekipe žele se dokazati. Italija je prvak Europe, ali nisu bili u Katru te sigurno još jedan trofej bi malo zacijelio ranu zvana Svjetsko prvenstvo. Azzuri su zadnji put igrali 2014. kada su ispali u skupini. U skupini su ispali 2010., a zadnji put su dalje prošli 2006. kada su uzeli titulu. Javnost u Italiji je zbunjena odabirom igrača, ali unatoč svemu i dalje maksimalno vjeruju svom izborniku.

Španjolska je u nekom polurasulu s novim izbornikom slažu novu generaciju za koju se nadaju da će biti bar na tragu one zlatne. Bili su s Enriqeom u polufinalu EP, ali poraz od Maroka na Mundijalu donio im je korak unazad. Protiv Italije su autsajederi, ali takvu reprezentaciju se ne može samo tako otpisati.

“Popis pokazuje da vjerujemo provjerenom kadru – uz manje korekcije, to je lista igrača koji su osvojili brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu i oni apsolutno zaslužuju naše povjerenje u ovom trenutku. Svjesni smo da na kraju sezone postoji osjetan fizički i psihički zamor, ali pred nama je povijesna prilika osvojiti prvi trofej u povijesti naše reprezentacije te ćemo kroz ovih tjedan dana priprema pokušati maksimalno osvježiti i pripremiti ekipu kako bi završni turnir odigrala na najvišoj mogućoj razini” rekao je Dalić.

Što se tiče našeg kadara nema puno iznenađenja. I dalje je jedino pravo pitanje tko će na desno krilo, ali ostalo je itekako poznato. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se u ekipu uklopiti Beljo koji je odigrao odlično proljeće u Njemačkoj i sigurno je naš napadač od kojeg možemo očekivati najveće stvari od svih naših talentiranih napadača.

“Izuzetno poštujemo sve tri reprezentacije koje su pored nas izborile završni turnir, ali vjerujemo u svoju kvalitetu i zajedništvo. Nizozemska će kao domaćin biti vrlo motivirana, ali i mi ćemo imati veliku podršku s tribina što će nam sigurno dati dodatnu snagu. Znamo da nas čeka jako težak posao, ali ne skrivamo da, kada smo već uspjeli doći do ove faze natjecanja, želimo napraviti i ta dva završna koraka i tako još jednom ispisati povijest”.

HNS ima kontingent negdje do tisuću ulaznica za “nogometnu obitelj”, to su “vaučeri” koje će dobiti igrači za svoje potrebe te ljudi iz saveza, državnog i županijskih. Vatrene će tako protiv domaćina bodriti najmanje 14 tisuća navijača, što je nešto ispod trećine ukupnog kapaciteta.

Imamo priliku za povijesni trofej. Sve ove ekipe smo već dobivali i nema razloga zašto ne bismo i sada bili optimistični. Na kraju krajeva Hrvatska je treća ekipa svijeta.