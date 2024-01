Hrvatska ovo nije doživjela godinama: ‘Hajduk je previše uplašen i zakočen’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Već smo nebrojeno puta napisali da je igrao i u Rijeci i u Hajduku i u Dinamu. Naš stručni komentator Saša Peršon, prvi hrvatski reprezentativac dočekao nas je u duhovitom smislu:

“Vidite kako se zakuhalo prvenstvo. Ja ne mogu izgubiti, tkogod osvoji prvenstvo taj je moj. No, ajmo biti ozbiljni. Meni kao treneru je ovo sjajna situacija, da gledam kako će igrači sve tri momčadi, ali i treneri, reagirati u situacijama – biti ili ne biti. Imamo baš urnebesno prvenstvo. Ovom pobjedom u Splitu Rijeka nije pomogla samo sebi, nego i Dinamu”.

Može li se išta uopće više prognozirati? “Ne može, niti se smije. Mislim da svaka momčad ima doslovce 33.33 posto šanse za osvajane naslova prvaka. Neće nitko lako odustati, svatko ima svoju računicu.”, rekao je za Dnevno i dodaje:

Rijeka je jedina konstanta

“A za dosadašnji dio prvenstva rekao bih ovako, Dinamo i Hajduk su često kiksali, a Rijeka je bila jedna konstanta. Jer, Rijeka nije bila nikome u primislima da bi se mogla aktivno uključiti u borbu za naslov. Mislim da je prednost Rijeke dosad bila – neopterećenost. Jer, u takvim okolnostima daješ puno više. Hajduka, pak, muči ta opterećenost, imperativ, ali i pritisak domače publike. Nije Hajduku prvi puta ove sezone da pred punim stadionom bude uplašen i zakočen”.

Na temu Dinama, jasno je što misli. Dinamo se traži, ili što? “Mislim da je riječ o jednom prirodnom padu, teško je biti bezgranično dugu na vrhu, bez da ti itko konkurira. I drugi žele uspjeh.”, kaže i dodaje:

“Možda su u Dinamu pomislili da će automatizmom i ove sezone do naslova, a vidimo da to nije slučaj. No, Dinamo je još uvijek u igri, rekoh, s istim šansama kao Hajduk i Rijeka. Gledam… Hajduk se pojačao, Dinamo još uvijek traži pojačanja, a i Rijeka će se osnažiti sada kada je vidjela svoju priliku. Sada je mobilizacija u sva tri kluba, baš zanimljivo”.

Golem optimizam bez opreza

Kako ste vi uopće doživjeli derbi u Splitu? “Hajduk se očito nije dobro fokusirao na utakmicu. Nekako kao da se sve ispuhalo još prije utakmice, te pun stadion, pa predstavljanje pojačanja, pa golem optimizam bez opreza. Kasnije, momčad je odigrala blijedu utakmicu. Nije lako podnositi ni pritisak prepunih tribina.”, izjavio je i nastavlja:









“Hajduk je poveo iz jedine zgodne akcije na utakmici, a Rijeka je isto bila loša u prvome dijelu. No, nastavak je ponudio iznenađujuću dobru Rijeku. I teško shvatljiv povučen Hajduk. Lijepo je bilo gledati kako Rijeka smisleno pritišće, ne može se ni slučajno reći da pobjeda gosta nije zaslužena. Kada su na klupu Hajduka povučeni još Krovinović, Pušktas, a Livaja je igrao nespreman, vidjelo se da je momčad onemoćala. Rijeka je to izvrsno iskoristila”.

Na temu sljedećeg kola naš sugovornik ovako zaključuje: “Sada će i Rijeka početi osjećati pritisak, svima je sad u glavi šansa koja se pojavila. Hajduk gostuje u Osijeku i mora se vaditi. Dinamo čeka Goricu koja je prije nekoliko dana držala u šah-matu baš Rijeku. Kod Dinama više nema sigurnih bodova, ma kod nikoga to više nema. Sve pršti od zanimljivosti. Ovako nešto dugo nismo imali. Samo me nemojte pitati za prognozu!”