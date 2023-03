HRVATSKA NOVINARSKA LEGENDA NAPALA HAJDUKOVCA, ‘MENI BI ODMAH DOBIO OTKAZ’! ‘Takvu svinjariju ja nikad nisam doživio’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Usred klupske stanke zbog reprezentativnog okupljanja, u Splitu je ovih dana u prvom planu utakmica koju će Hrvatska u subotu na Poljudu igrati protiv Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo dogodine u Njemačkoj, ali tema ostaje i Hajduk, ponajprije zbog uspjeha juniorske momčadi.

Još uvijek se priča o plasmanu juniora u polufinale europske Lige prvaka mladih, s golemim navijačkim zanimanjem koje je dovelo do selidbe polufinalne utakmice Hajduka i Milana iz Nyona u Ženevu, na veći stadion s kapacitetom od 30 tisuća mjesta.

Mlada Hajdukova momčad tražit će novi veliki uspjeh, pratit će ih tisuće navijača, a zanimljivo ostaje i ono što se priča o juniorima splitskih Bijelih. Sa svojim pogledom na stvar, o tome je ovih dana javno istupio Portugalac Ferro, stoper Hajdukove prve momčadi, s riječima da bi u priči o uspjehu juniora trebalo malo ‘prikočiti’.





Sretan što se vesele, ali…

“Razgovarat ćemo s tim dečkima. Normalno je da kod njih ima uzbuđenja, trebaju to proslaviti, ali pred njima su još dvije utakmice za borbu za naslov prvaka Europe. Moramo im objasniti da su ušli u polufinale, ali još ništa nisu osvojili”, rekao je portugalski stoper koji se nedavno vratio u Hajduk, razgovarajući za službene kanale splitskih Bijelih.

“To je isto kao što smo mi došli u polufinale Kupa i igramo protiv Slaven Belupa, ali još nismo ništa osvojili. Ipak, zaista mi je drago zbog tih mladih dečki, trebaju uživati u dva tjedna pauze. I mi i oni se možemo malo odmoriti”, dodao je Ferro, a na to je došla snažna reakcija iz Splita.

U programu HRT-a, u Studiju 4 na HTV 4, Ferra uopće nije štedjela hrvatska novinarska legenda Edo Pezzi, radijski velikan. Za ono što je Portugalac izrekao Pezzi ne vidi prostora za oprost, Ferra je ‘oprao’ baš jako oštro.

“Svašta sam doživio u svojem životu, ali ovakvu svinjariju nisam. Mene je nazvao jedan Andrija, veliki navijač Hajduka iz Osijeka. Rekao mi je – kada ćeš u emisiju, molim te kaži da je ovo sramota. Ovo nije sramota, ovo je više od toga”, rekao je Pezzi u snažnom istupu.

Uspjeh juniora se nikako nije smio omalovažiti, smatra hrvatski novinarski velikan.

“Da sam ja predsjednik Hajduka ili sportski direktor, on bi momentalno dobio otkaz. Ne može se jedan prvotimac Hajduka koji igra, ne znam ni sam zašto jer nema nikakvu kvalitetu, to sam rekao prvi kada je došao, ne može obezvrijediti uspjeh juniora”, dodao je Pezzi.









“Napisao je – objasnit ćemo juniorima da još ništa nisu osvojili. Pa što hoće taj momak? Što je on osvojio? Igrao je u Hajduku, pa su ga potjerali, pa je otišao u Nizozemsku, igrao tamo u nekoj srednjoj, nikakvoj momčadi, pa su ga tamo najurili pa ga je Hajduk uhljebio ovdje”, nastavio je hrvatski novinarski velikan svoj snažan istup o Ferru.

“Umjesto da bodri, da juniori budu ponos, on kao da je ljubomoran na tu djecu. To je neshvatljivo. To je ono što se potpuno uklapa u onu moju priču i tezu s kojom ću umrijeti jednoga dana, a to je da Hajduk bez svojih igrača nije Hajduk”, zaključio je Edo Pezzi, nesretan što među splitskim Bijelima postoji igrač za kojeg smatra da je ružno ‘udario’ na uspjeh juniora.