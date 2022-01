HRVATSKA NADA (17) SLAVI USPJEH KARIJERE: Njezin novi veliki korak, a tek je krenula

Autor: I.K.

Nakon što je za to postavila temelje dolaskom do 30. mjesta u prvoj vožnji, Zrinka Ljutić slavi svoj najveći uspjeh u još kratkoj karijeri u Svjetskom kupu. Na kraju nastupa u slalomskoj utrci u Kranjskoj Gori, 17-godišnja Zagrepčanka mogla se pohvaliti 26. pozicijom i dolaskom do prvih bodova u natjecanjima Svjetskog kupa.

U uspješni hrvatski dan u Sloveniji uklopila se i Leona Popović. Završila je na 20. mjestu, potvrdivši dobru formu koju je ranije ovog tjedna pokazala u Zagrebu dolaskom do sedme pozicije na sljemenskom slalomu u Svjetskom kupu. Za Popović je to bio rezultat karijere, a sada ima i nove bodove.

Na završetku utrke, Popović je imala 3.42 sekunde zaostatka za Slovakinjom Petrom Vlhovom, koja je slavila pobjedu. Zaostatak Ljutić za pobjednicom iznosio je 4.81 sekundu.

Vlhova slavila ispred Švicarke

Vlhova je u Kranjskoj Gori došla do maksimalnog bodovnog ulova u slalomu drugi put u istom tjednu u Svjetskom kupu. Bila je pobjednica i na Sljemenu, a u Sloveniji je završila na vrhu s 23 stotinke prednosti pred Švicarkom Wendy Holdener, vodećom nakon prve vožnje.

Na trećem mjestu bila je Šveđanka Anna Swenn Larsson, s 1.06 sekundi zaostatka za Vlhovom.

Četvorica s bodovima u Adelbodenu

Uspješni hrvatski skijaški dan upotpunili su Filip Zubčić, Samuel Kolega, Matej Vidović i Istok Rodeš dolaskom do slalomskih bodova u švicarskom Adelbodenu.

Na kraju utrke, Zubčić je bio 15. s 1.03 sekunde zaostatka za pobjednikom, Austrijancem Johannesom Strolzom. Kolega je završio na 21. poziciji (+1.73), Vidović je bio 24. (+1.92), a Rodeš 25. s dvije sekunde zaostatka za Strolzom.

Drugo mjesto u Adelbodenu zauzeo je Manuel Feller, još jedan austrijski skijaš, a treći je bio Nijemac Linus Strasser.