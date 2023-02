‘HRVATSKA MORA BITI PONOSNA ŠTO GA IMA’! Legenda sasvim otvoreno: ‘Pa taman kad Modrić ode, stiže nam prava zamjena’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

”Gvardiola vidim samo u najvećim europskim, dakle svjetskim klubovima. I nigdje drugdje”, veli nam Silvio Marić, proslavljeni hrvatski nogometaš, reprezentativac, član Dinama, Newcastela, Porta, Panathinaikosa.

Iako u nogometu aktivan nije bio određeno vrijeme on je odlično upućen u zbivanja, u top je fizičkoj i psihičkoj formi, željan izazova i uspjeha.

Uvijek je Marić bio žustar i pokretan, on je danas glavni menedžer Rudeša, sadašnjeg drugoligaša koji ima kristalne ambicije – domoći se Prve lige. Uvijek je imao zarazan osmijeh. A na terenu je bio kao stijena, toliko pokretljiv da nismo znali na kojoj poziciji uopće igre. Jer, njega je bilo svuda.





Leipzig želi srušiti sve rekorde

„Pa, i Gvardiola ima svugdje, ajde barem po nečemu smo slični. Samo ja nisam bio tako poželjna udavača kao što je on. Kad smo već kod Gvardiola i njegovog neminovnog transfera budite sigurni da Leipzig misli jako puno zaraditi. Mislim da je njihova namjera oboriti sve rekorde kada je u pitanju transfer jednog obrambenog igrača. I ta svota od sto milijuna eura odštete, vjerovali ili ne, može biti realna. Vidjeli smo dosad kako se Leipzig postavio bahato. Imaju ugovor s Gvardiolom, znaju za interes i samo čekaju. Mislim da će pregovori s klupskim velikanima trajati cijelu ovu polusezonu. Ali, jedno je izvjesno”…

Što? Prekidamo Marića…

„Takvog igrača sada nema na tržištu. Iako igra na mjestu stopera impresivna je Gvardiolova polivalentnost, pa on se zaista snađe na svakoj poziciji. Ima tu jedan detalj, on nije isuviše brz, dobro nije spor, ali nije ni u sprintu naročit. Ali, zna se postaviti, sagraditi, s loptom je toliko jak da se morate zaljubiti u njega. Tako finu nogicu ima. Obrambene zadatke izvršava odgovorno, on je jednostavno nešto novo, posebno u današnjem nogometu. I takva je osobnost, vedra, pouzdana, on će biti omiljen u koju god momčad dođe. Isto, strpljiv je, ne nameće se sadašnjem klubu tražeći transfer pošto-poto. Riječ je o sjajnom momku koji će biti nositelj naše reprezentacije barem desetak godina. Ono što mi volimo reći, on je kapitalan igrač„.

Sve nam je jasno, a gdje ga vi vidite. U konkurenciji su, vidimo, engleski i španjolski klubovi?

„U Engleskoj će se snaći sjajno, mislim ako tamo završi. Čitamo, najjači engleski klubovi se trgaju za njega, otprije City, pa United, evo uključio se u licitaciju i Liverpool. I ja sam siguran da bi se u svakome od tih klubova snašao. On je takav igrač, snaći će se bilo gdje, u svakoj utakmici. Eh, sad ste me pitali za španjolske klubove. No, što se tiče Španjolske mora razdijeliti ostatak Španjolske i na posebnu stranu staviti Real i Barcelonu. Oni nisu Španjolska, oni su poseban svijet. A Gvardiol je isto poseban svijet,u to budite sigurni. On je igral i za kraljevski klub i za katalonski ponos„.

Budite malo osobniji, gdje bi ga vi najradije voljeti gledati, u kojem klubu?









„Iako sam zaljubljen u englesko poimanje nogometa, jer nogomet je tamo spektakularan nekako bih ga najviše volio gledati u dresu madridskog Reala. Taman kada se povuče Modrić da jedan Hrvat opet bude prva violina Madriđana. I to uopće nije nemoguće. Real se zna licitirati, može platiti i osigurati si Gvardiola. A mi svi skupa smijemo biti ponosni što imamo takvog igrača. I a samo 20 godina, igra nevjerojatno dobar nogomet, a psihološki je čvrsto na zemlji. Zaista, nevjerojatan nogometni lik„, završio je u svom stilu Silvijo Marić.