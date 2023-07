Hrvatska lovi četvrtfinale Svjetskog prvenstva: ‘Da, čak bih više volio Srbiju, težak je ovo ispit’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Hrvatska od 10 sati kreće u eliminacijski šou. Tako je to na Svjetskim prvenstvima, jedan loš dan i propadnu “krvave ljetne pripreme”, kako je to jednom nazvao izbornik Ivica Tucak.

Hrvatska je u svojoj skupini osvojila drugo, a Crna Gora u svojoj treće mjesto i tim reprezentacijama slijedi međusobni dvoboj koji kao nagradu donosi plasman u četvrtfinale.

“Znam njihove igrače i izbornika. Jasan mi je njihov sustav, njihov način razmišljanja, te je sasvim jasno da će protiv Crnogoraca biti jako teško. Oni su vrh svjetskog vaterpola, uvijek su među osam, makar treba priznati da im u posljednje vrijeme izmiču medalje. Dinamična su i mlada momčad te se kod njih točno sve zna, tko što radi. Kompaktni su i imaju ritam, a ono što mi ne smijemo, jest upasti u taj njihov ritam“, rekao je hrvatski izbornik Tucak te naglasio na čemu će inzistirati.





Težak susjedski derbi

“Treba nam strogo kontrolirani napad i svesti sve na pozicijsku igru. Moramo znati tko kada završava, sve detalje moramo dogovoriti i onda vjerujem u pobjedu. Nemamo problema u momčadi, krvavo smo i pošteno radili na pripremama te se nadamo pozitivnom rezultatu.”

Još je i ovo naglasio:

“Igračima sam rekao da smo cijelo ljeto ‘krvavo‘ radili da bi došli do ove eliminacijske faze. Da, htjeli smo malo drukčije, htjeli smo izravno četvrtfinale, ali kada nismo uspjeli protiv Mađara znali smo da nam slijede Srbija ili Crna Gora”, kaže i dodaje:

“Ako me pitate, ja bi čak više volio možda da smo išli na Srbiju. Upravo zbog sustava igre koji Crna Gora ima, a Srbija ne. No, to više nije bitno. Sada je bitna ova utakmica koja je pred nama”, naglašava.

Prijenos je od 10 sati na HRT2.