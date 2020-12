LEGENDA ZA DNEVNO: ‘Ja sam protiv, pa što god tko rekao!’ Situacija u kojoj se našla Srbija daje mu za pravo! ‘Eto vidite’

U petak i službeno Hrvatska igra prvu utakmicu na Europskom prvenstvu rukometašica u Danskoj. Inače, ova smotra se trebala igrati i u Norveškoj, no Norveški rukometni savez koji je trebao biti suorganizator nekoliko dana prije samog početka objavio je kako ne može organizirati igranje utakmica zbog epidemiološke situacije. Danska je sama preuzela organizaciju Europskog prvenstva. Igrat će se u danskim gradovima Herningu i Koldingu od 3. do 20. prosinca.

“Ja sam protiv, pa što god tko rekao”, u uvodu nas je odmah dočekao proslavljeni rukometaš i trener Zlatko Saračević kojeg smo dozvali da bi nam najavio europsku smotru rukometašica u kojoj Hrvatska igra u skupini protiv Mađarske, Srbije i Nozozemske. Prvi dvoboj je večeras protiv Mađarica, a dvoboj Srpkinja i Nizozemki već je odgođen jer je jedna igračica Srbije pozitivna na koronavirus.

“Eto vidite”, prisnažuje Saračević. “Meni je sve skupa to besmisleno. Jest, testirale su se ostale igračice Srbije, ali inkubacija traje nekoliko dana i u ništa ne možemo biti sigurni. Pa vidim da igračice neće imati pripremu i presvlačenje u svlačionicama, nego će se u opremu za igranje oblačiti u hotelu, sve skupa je to daleko od pravog sportskog događaja. I u takvim uvjetima neće pobijediti najbolji već onaj kojeg će, recimo to tako, posve slučajno zaobići nevolje.”

Hrvatska je na prvenstvo otišla bez igračica Podravke?

“Opet se potvrđuju moje sumnje u opravdanost ovog prvenstva. Virus je zahvatio koprivničke igračice i nema sumnje da je naša reprezentacija jako oslabljena. A to ne mora biti konačan epilog. Testirati će se svakih dan ili dva i doista je sve moguće, pa da ostanemo i još bez koje igračice. Izborniku Nenadu Šoštariću je najteže. I s drugim reprezentacijama je isto. Prognoze tu padaju u vodu, ali bojim se i za smisao ovog natjecanja.”

Je li to možda i pouka za svjetsku smotru rukometaša u siječnju?

“Ne mora biti, vjerujem da će ovo natjecanje biti bolje organizirano i da će se situacija s vremenom primirit. Makar, valja i tu pričekati, Egipat se zasad dobro nosi sa situacijom. Iako su brojni savezi i igrači protiv. Vjerujem da će ovog prvenstva ipak biti!”